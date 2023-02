BANC | Bulă, amanta și fierul de călcat

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit o poantă ce o să te facă să râzi cu lacrimi! Vezi în ce situație ajunge, de această dată, Bulă, personaj atât de drag din glumele românești.

Bulă este cunoscut de toată lumea pentru peripețiile sale, încă de când era copil. Acum, ajuns adult, le spune colegilor de la muncă ce „performanță” a făcut el cu amanta. Ce urmează este de necrezut. Curios? Citește continuarea!

(VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | „El e Ion”)

„Bulă le povestește colegilor la muncă:

– Am fost ieri la amantă. Dintr-o dată, sună soțul ei la ușă. Ea îmi spune: „Ia fierul de călcat și calcă hainele!”. Am călcat o grămadă de albituri.

Unul dintre colegi începe să râdă isteric:

– Bulă, ai fost pe bd. Muncii 3, apartamentul 10?

– Da.

– Eu alaltăieri am fost acolo și o zi întreagă am spălat rufe!”

Dacă ți-a plăcut gluma, nu ezita să le-o arăți și prietenilor tăi! Distribuie zâmbete!

(NU RATA: BANC | De 8 martie, o femeie primește un fax de la soțul ei, profesor de matematică)