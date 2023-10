BANC | „Bulă, angajează-te! Ai 38 de ani, nu vrei să ai banii tăi?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Conversația hilară dintre Bulă și mama lui, care-l trimite să se angajeze. Vei râde cu lacrimi!

Iată gluma:

– Bulă, Bulă!

– Da, mami!

– Angajează-te! De ce nu te angajezi? Ai 38 de ani, nu vrei să ai și tu banii tăi?

– Mami, știi foarte bine că eu nu sunt absolut deloc pretențios. Mă mulțumesc cu ai voștri!

CITEȘTE ȘI: Bancul de weekend | „Aveai azi programare la mine, să-ți scot măseaua. De ce n-ai venit?”

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | O asistentă rămâne gravidă cu medicul, amantul ei

Alte bancuri amuzante

Pentru ca ziua să-ți fie plină de râsete și voie bună, noi îți propunem și alte glume amuzante cu Bulă.

Bula si Ștrulă se duc la un hotel de 100 de etaje, fără lift

„Bulă o întreabă pe recepționistă dacă are o cameră liberă.

Aceasta îi spune că are o cameră la etajul 100.

Ei acceptă și pornesc spre ea.

Urcă 30 de etaje și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă, urcăm!

Mai urcă încă 30 și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă!

Mai urcă încă 40 de etaje și când ajung în fața camerei, Bulă spune:

– Acum poți să zici, Ștrulă!

– Am uitat cheile la recepție!”.

Bulă iese, din nou, la rampă! Discuția cu fiul său este savuroasă

„Într-o seară, Bulă merge să-l ia pe Bulișor de la școală. Cu nostalgie, Bulă privește școala și zice:

– Aici am învățat și eu acum treizeci de ani!

La care Bulișor zice încet:

– Știi, diriginta ne-a zis azi că așa tâmpiți ca noi nu a mai avut de treizeci de ani!”.

Bulă vrea să fie contabil

„Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:

– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!

Patronul se gândește și spune:

– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!

A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.

– Fenomenal! Cum ai reușit?

– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!”.

Bulă, în metrou

„Bulă stătea pe scaun, liniștit.

– Măi băiete, pe tine nu te-a învățat la școală să dai locul unei femei?

– Ce, te dor picioarele?

– Da!

– Matale, când erai tânără, cedai locul?

– Da!

– Vezi! De aia te dor picioarele…!!!”.