Bancul de weekend | „Aveai azi programare la mine, să-ți scot măseaua. De ce n-ai venit?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze în această zi, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Conversația hilară dintre un medic stomatolog și un pacient. Vei râde cu lacrimi!

„Aveai azi programare la mine ca să îți scot măseaua aia cariată, ce s-a întâmplat, de ce n-ai mai venit?

Bună, Vlad, mi-am scos-o la un alt cabinet, am cunoscut o tipă pe Facebook care este medic stomatolog, sper să nu te superi.

Nu mă supăr, dar de ce nu ai mai venit tot la mine? Nu îți place cum lucrez?

Ba da, dar prefer să simt niște sâni pe umăr decât două ouă la cot”.

(VEZI ȘI: BANC | „Bulă, îmi tot crește burta. Cred că sunt gravidă!”)

(NU RATA: BANC | „Ați băut, domnule Bulă?”)

Alte bancuri amuzante

Pentru ca ziua să-ți fie plină de râsete și voie bună, noi îți prezentăm alte glume.

„Bună ziua, am comandat o pizza la domiciliu și vreau să știu în cât timp ajunge?

Bună ziua, la ce adresă?

Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 13.

Comanda dvs. ajunge în 20-30 de minute.

Perfect, am o rugăminte la dumneavoastră, în caz că nu sunt afară, să nu sune la poartă, ultima dată când am făcut comandă, a sunat la poartă și a ieșit nevastă-mea și a trebuit să împart pizza cu ea”.

Un bărbat își prinde nevasta cu altul când este la vânătoare

Un bărbat merge la vânătoare cu prietenul lui cel mai bun.

Unul dintre ei ia puşca, fixează luneta şi se uită în jur după animale.

După câteva momente, exclamă mirat:

– Bă, îţi văd casa de aici… şi nevastă-ta te înşală cu unu’.

Celălalt, nervos:

– M-am săturat de ea şi aventurile ei! Împuşc-o pe ea în cap şi pe el în ouă.

– Nicio problemă, pot s-o fac dintr-un singur foc.

Dilemă între Ion și Gheorghe

Ion și Gheorghe:

– Măi Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?

– Păi, am fi cumnați.

– Dar dacă aș face amor cu nevastă-ta?

– No, atunci am fi chit!

Farmacistul ucenic

Un farmacist este pentru prima dată când își lasă singur, peste noapte ucenicul de serviciu.

Înainte să plece acasă, îi spune:

– La orice problemă de sub centură, dă-le ricin, la orice de deasupra centuri, aspirină.

A doua zi, îl întreabă cum a fost:

– Bine, cu o singură excepție am procedat exact cum mi-ați spus.

– Și care a fost acea excepție?

– A venit o doamnă de vreo 30 de ani, care și-a deschis paltonul, nu avea nimic pe dedesubt și mi-a zis „Băiete, de 1 an nu am văzut niciun bărbat!”

– Și???

– I-am dat picături de ochi….