BANC | „Ați băut, domnule Bulă?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze în această zi, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Conversația hilară dintre Bulă și un polițist, după ce este oprit în trafic. Vei râde cu lacrimi!

– Ați băut, domnule Bulă?

– Nu am pus gura pe alcool, domnule polițist!

– Păi și atunci de ce arată etilotestul așa?

– Pentru că, înainte să mă urc la volan, am mâncat salată de castraveți cu oțet.

– Câte salate, domnule Bulă?

– Domnule polițist, cam 7 sticle.

CITEȘTE ȘI: BANCUL DIMINEȚII | ÎNTORCÂNDU-SE DE LA SERVICIU, BULĂ A GĂSIT DOUĂ MESAJE: UNUL DE LA AMANTĂ ȘI UNUL DE LA NEVASTĂ

Alte bancuri amuzante

Pentru ca ziua să-ți fie plină de râsete și voie bună, noi îți prezentăm alte bancuri cu Bulă.

Bulă și Ștrulă se uitau cu interes la o pereche de mănuși de cauciuc, expusă în vitrina unui magazin. După câteva minute bune de gândire, Ștrulă întreabă:

– Auzi, Bulă, stau și mă gândesc, la ce or fi bune mănușile astea de cauciuc?!

– Eh, Ștrulă, cum la ce?! Dacă le porți, te poți spăla pe mâini fără să te uzi.

(CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | „IOANE, TE-AI ÎNSURAT SAU SUNT DOAR VORBE?”)

Bulă îi spune nevestei:

– Bubulino, calcă-mi și mie cămașa, că am ședință importantă astăzi!

– Bulă, tu te duci la femei!

– Nu, draga mea! Am o ședință foarte importantă și am nevoie să fiu aranjat. Te rog, pregătește-mi și cravata!

– Bulă, tu chiar te duci la femei!

– Nuuu, Bubulino! Te rog adu-mi și parfumul ăla șmecher!

– Aaa, e clar! Chiar te duci la femei, la cum te aranjezi.

– Nu, promit!

Se întoarce Bulă beat, la ora 4:00 dimineața. O trezește pe Bubulina și îi spune:

– Bubulino, să-ți zic ceva! Ai cobit!

Bulă ajunge acasă de la școală și îi zice tatălui:

– Tati, poți să îți scrii numele foarte repede?

– Da, sigur!

– Dar cu ochii închiși și deodată și foarte repede?

– Da, normal, Bulă!

– Atunci, tată, ia te rog hârtia asta și semnează!

Șeful spune un banc. După cum era de așteptat, toți angajații râd în hohote. Ei bine, nu chiar toți. Toți, cu excepția unuia.

– Bulă, tu de ce nu râzi?! Nu ți-a plăcut bancul meu?!

– Șefu’, să vedeți, nu are rost. Eu oricum am decis ca mâine să-mi dau demisia.

Într-o seară, Bulă merge să-l ia pe Bulișor de la școală. Cu nostalgie, Bulă privește școala și zice:

– Aici am învățat și eu acum treizeci de ani!

La care Bulișor zice încet:

– Știi, diriginta ne-a zis azi că așa tâmpiți ca noi nu a mai avut de treizeci de ani!