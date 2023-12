BANC | Bulă, Bubulina și „parașuta”

Bancul zilei. Bulă și Bubulina au un dialog tare haios. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?

Intră Bubulina val-vârtej în bucătărie si începe să zbiere:

– Bulă, cine e parașuta aia cu care flirtai pe Facebook adineaori? Ți-ai uitat computerul deschis și am citit.

– Care parașută, iubito? Ți s-a părut ție.

– Cum mi s-a părut? Ia vino repede încoace, să-ți demonstrez! Ia uite ultimele mesaje: „Iubițel, abia aștept să ne întâlnim din nou și sa ne iubim ca doi nebuni!”.

„Și eu, dragostea mea, te sun mâine, după ce pleacă scorpia de-acasă. Te sărut dulce, al tău Bulă”.

Ia să vad, ce mai ai de zis acum!

– Draga mea, calmează-te, e o farsă, oricum ăla nu e scrisul meu.

– Cum adică nu e scrisul tău, Bulă?

– Pai ce, unde m-ai văzut tu pe mine că scriu cu litere de tipar?!

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Bulă la ginecolog

Dom’doctor am venit cu soția pentru că suntem tineri căsătoriți și eu nu știu cum să f… Se poate să-mi arătați dvs?

Doctorul amabil îi arată pe tânăra soție cum se face treaba, după care Bulă dă și el un număr, doctorul felicitându-și la sfârșit „elevul” pentru cât de repede învață.

După 2 săptămâni doctorul nostru se plimba cu un coleg și îl vede pe Bulă care se plimba cu Ștrulă. Doctorul îi spune colegului său ce prost e Bulă, că i-a frecat tânăra soție ca să îl învețe sa f… etc. Bulă îl vede la rândul său pe doctor și-i spune lui Ștrulă:

-Auzi măi Ștrulă ce doctor prost! Acum 2 săptămâni am agățat o producătoare și nu aveam unde s-o f… și-am f…t-o la doctor în cabinet!