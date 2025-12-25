Acasă » Bancuri » BANC | „Bulă, ce cadou i-ai cumpărat bunicii, de Moș Crăciun?”

BANC | „Bulă, ce cadou i-ai cumpărat bunicii, de Moș Crăciun?”

De: Irina Vlad 25/12/2025 | 08:12
BANC | Bulă, ce cadou i-ai cumpărat bunicii, de Moș Crăciun?

CANCAN.RO îți înveselește ziua cu bancul zilei. Află ce cadou i-a cumpărat Bulă bunicii sale, de Moș Crăciun. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună!

– Bulă, ce cadou i-ai cumpărat bunicii, de Moș Crăciun?
– O minge de fotbal!
– O minge de fotbal? Păi bunica nu joacă fotbal.
– N-are a face! Ea cum mi-a cumpărat mie cărţi de citit?

Alte bancuri amuzante

Aş vrea să cumpăr un cadou pentru iubita mea, ca să i-l dau de Crăciun. Puteţi să-mi daţi un sfat?
– E tânără?
– Nu tocmai…
– E elegantă?
– Oarecum…
– E frumoasă?
– Nimic deosebit…
– Cultă?
– Foarte puţin…
– Atunci, uitaţi ce sfat vă dau: cumpăraţi cadoul pentru altcineva!

În noaptea de Crăciun

În noaptea de Crăciun, la masă, după aperitive şi felul întâi, stropite din belşug cu tot felul de băuturi întăritoare, Bulă îi spuse doamnei de lângă el:
– Să ştiţi că atunci când v-aţi şters furculiţa şi cuţitul, n-aţi folosit şervetul dumneavoastră, ci cravata mea.

Bulă și Ștrulă

– Nu ştiu, se plânse Bulă lui Trulă, ce cadou să-i iau Bubulinei de Crăciun.
– De ce n-o întrebi pe ea?
– Lasă gluma! De unde crezi că o să pot lua atâţia bani?

Bulă este invitat în familia lui Ștrulă

De Crăciun, zise Bulă, am fost invitat la familia Ștrulă. Două ceasuri întregi a trebuit să le cânt la pian.
– Foarte bine le-ai făcut! Nici eu nu pot să-i sufăr!

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bancul de Ajun | Moș Crăciun și bancnota de 500 de lei
Bancuri
Bancul de Ajun | Moș Crăciun și bancnota de 500 de lei
BANCUL ZILEI | Scrisoare către Moș Crăciun
Bancuri
BANCUL ZILEI | Scrisoare către Moș Crăciun
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon...
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew Tate continuă circul pe rețelele de socializare. „Sunt deja morți/Celor mai mulți le este frică”
Adevarul
Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew...
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”? Un reputat istoric descrie vremurile tulburi ale Mântuitorului
Digi24
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”?...
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Click.ro
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o...
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul pontif
Digi 24
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul...
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Digi24
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu...
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
go4it.ro
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
Gandul.ro
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test IQ de Crăciun | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două mese de Crăciun
Test IQ de Crăciun | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste două mese de Crăciun
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au ...
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate
Curs valutar BNR, 25 decembrie 2025. Cât costă un euro în prima zi de Crăciun
Curs valutar BNR, 25 decembrie 2025. Cât costă un euro în prima zi de Crăciun
-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine „iarna secolului”, potrivit meteorologilor ...
-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine „iarna secolului”, potrivit meteorologilor Accuweather
Program TV 25 decembrie. Ce poți vedea pe micile ecrane în ziua de Crăciun
Program TV 25 decembrie. Ce poți vedea pe micile ecrane în ziua de Crăciun
Mâncare de Crăciun: hribi cu sos fin, ca la Mănăstirea Moldovița
Mâncare de Crăciun: hribi cu sos fin, ca la Mănăstirea Moldovița
Vezi toate știrile
×