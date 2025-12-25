BANC | „Bulă, ce cadou i-ai cumpărat bunicii, de Moș Crăciun?”

CANCAN.RO îți înveselește ziua cu bancul zilei. Află ce cadou i-a cumpărat Bulă bunicii sale, de Moș Crăciun. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai facut-o de mult timp? Dacă da, spor și voie bună!

– Bulă, ce cadou i-ai cumpărat bunicii, de Moș Crăciun?

– O minge de fotbal!

– O minge de fotbal? Păi bunica nu joacă fotbal.

– N-are a face! Ea cum mi-a cumpărat mie cărţi de citit?

Aş vrea să cumpăr un cadou pentru iubita mea, ca să i-l dau de Crăciun. Puteţi să-mi daţi un sfat?

– E tânără?

– Nu tocmai…

– E elegantă?

– Oarecum…

– E frumoasă?

– Nimic deosebit…

– Cultă?

– Foarte puţin…

– Atunci, uitaţi ce sfat vă dau: cumpăraţi cadoul pentru altcineva!

În noaptea de Crăciun

În noaptea de Crăciun, la masă, după aperitive şi felul întâi, stropite din belşug cu tot felul de băuturi întăritoare, Bulă îi spuse doamnei de lângă el:

– Să ştiţi că atunci când v-aţi şters furculiţa şi cuţitul, n-aţi folosit şervetul dumneavoastră, ci cravata mea.

Bulă și Ștrulă

– Nu ştiu, se plânse Bulă lui Trulă, ce cadou să-i iau Bubulinei de Crăciun.

– De ce n-o întrebi pe ea?

– Lasă gluma! De unde crezi că o să pot lua atâţia bani?

Bulă este invitat în familia lui Ștrulă

De Crăciun, zise Bulă, am fost invitat la familia Ștrulă. Două ceasuri întregi a trebuit să le cânt la pian.

– Foarte bine le-ai făcut! Nici eu nu pot să-i sufăr!