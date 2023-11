BANC | ”Bulă, ce este o nevastă ideală?”

Banc. Bulă și Ștrulă stau de vorbă despre nevasta ideală. Cum arată soția perfectă, de fapt? Scurtul dialog dintre cele două personaje celebre va stârni amuzamentul. Spor la râs!

– Bulă, ce este o nevastă ideală?

– Cum să-ți explic eu ție, Ștrulă?! Nevasta ideală este acea femeie care îl ajută pe bărbat să iasă din toate necazurile în care nu ar fi intrat, dacă nu s-ar fi căsătorit.

Bulă, Ștrulă și cele 100 de etaje dintr-un hotel

Bulă și Ștrulă se duc la un hotel de 100 de etaje, fără lift. Bulă o întreabă pe chelneriță dacă are o cameră liberă. Aceasta îi spune că are o cameră la etajul 100. Ei acceptă și pornesc spre ea. Urcă 30 de etaje și Ștrulă spune:

– Bulă vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum Ștrulă, urcăm!

Mai urcă încă 30 și Ștrulă spune:

– Bulă vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum Ștrulă!

Mai urcă înca 40 de etaje și când ajung în fața camerei Bulă spune:

– Acum poți să zici, Ștrulă!

– Am uitat cheile la recepție!

