BANCUL ZILEI | Doi tineri căsătoriți se întorc din luna de miere. A doua zi, mireasa își sună mama, plângând

Ce poate merge mai bine, dimineața, cu o cafea bună, dacă nu o glumă pe măsură? CANCAN.RO vă arată bancul zilei! Sperăm că sunteți pregătiți să râdeți cu gura până la urechi! Vă prezentăm o discuție între o mireasă și mama ei, după ce tânăra se întoarce din luna de miere. Vacanța a fost una romantică, însă atunci când cuplul a ajuns acasă, situația s-a schimbat complet. De ce credeți că plângea mireasa? Citiți și vă amuzați!

Doi tineri căsătoriți se întorc din luna de miere. A doua zi, mireasa își sună mama, plângând:

– Deci, cum a fost, fiica mea?

– Oh, mamă, a fost minunat. Atât de romantic!. Mamă, dar imediat ce am ajuns acasă, a început să-mi vorbească urât. Nu am auzit niciodată astfel de cuvinte! Trebuie să vii să mă iei acasă! Te rog, mamă!

– Hai, draga mea, calmează-te! Ce ți-a spus?

– Nu vreau să-ți spun. Îmi e atât de rușine. E îngrozitor. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă!

– Draga mea, ce lucruri oribile îți zice? Știi că mie îmi poți spune orice.

– Mamă, îmi spune cuvinte precum „gătește cina”, „calcă-mi o cămașă”, „șterge praful” și „fă patul”!

Nu uitați să împărtășiți glumele noastre și cu cei apropiați! E musai să își înceapă și ei ziua cu un banc bun!

Încă o porție de râs bonus

Vrem să îi vedem pe cititorii noștri mereu cu zâmbetul pe buze, așa că le oferim o porție de râs bonus. Mai jos, v-am pregătit câteva bancuri în plus!

La nuntă

Conversație între doi nuntași:

– E cea mai urâtă mireasă pe care am văzut-o vreodată!

– E fiica mea!

– Vai, mă scuzați, n-am știut că sunteți tatăl miresei.

– Nu sunt tatăl miresei, sunt mama ei, boule!

La Universitate

Un student la științe economice stă lângă un catarg în curtea Universității.

După un timp, vine un coleg student la inginerie și-l întreabă:

– Ce faci, colega?

– Am primit ca temă de la rector să măsor înălțimea catargului și tocmai mă gândeam cu ce formulă aș putea face asta mai bine.

– O secundă, spune studentul la inginerie.

Scoate catargul din suport, îl întinde pe pământ și cu o ruletă îl măsoară.

– Exact 7 metri!

După care, pune catargul la loc în suport si pleacă.

La care, viitorul economist:

– Inginerii ăștia! Noi vorbim de înălțime și el măsoară lungimea…