BANC | Bulă, nevasta infidelă și amantul

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze în această zi, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Bulă ajunge acasă mai devreme, de la muncă și o găsește pe Bubulina cu amantul. Spor la râs și voie bună!

Într-o zi, Bulă ajunge acasă mai devreme, de la muncă. Și o găsește pe nevastă-ta cu amantul, în pat. Surprins, îi spune amantului

– Domnule, nu știu cine ești. Dar eu sunt un om relativ calm. Așa că, hai în camera cealaltă, să discutăm! Zis și făcut! Păstrându-și calmul în continuare, Bulă îi spune amantului:

– Hai să facem așa! Voi trage două focuri de armă în aer și ne vom preface amândoi morți. La cine se va duce Bubulina, acela o vă păstra!

Amantul acceptă și Bulă trage cele două focuri de armă în aer. Din camera de lângă, se aude vocea Bubulinei:

– Hahaha, hahaha! Ștrulă, ieși de sub pat, că deștepții ăia doi s-au împușcat!

Ați băut, domnule Bulă?

– Ați băut, domnule Bulă?

– Nu am pus gura pe alcool, domnule polițist!

– Păi și atunci de ce arată etilotestul așa?

– Pentru că, înainte să mă urc la volan, am mâncat salată de castraveți cu oțet.

– Câte salate, domnule Bulă?

– Domnule polițist, cam 7 sticle.

Bulă îi spune nevestei:

– Bubulino, calcă-mi și mie cămașa, că am ședință importantă astăzi!

– Bulă, tu te duci la femei!

– Nu, draga mea! Am o ședință foarte importantă și am nevoie să fiu aranjat. Te rog, pregătește-mi și cravata!

– Bulă, tu chiar te duci la femei!

– Nuuu, Bubulino! Te rog adu-mi și parfumul ăla șmecher!

– Aaa, e clar! Chiar te duci la femei, la cum te aranjezi.

– Nu, promit!

Se întoarce Bulă beat, la ora 4:00 dimineața. O trezește pe Bubulina și îi spune:

– Bubulino, să-ți zic ceva! Ai cobit!