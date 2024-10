BANC | „Bulă, cum îl cheamă pe neamțul ăla mic care îmi tot ascunde lucrurile?”

Este o zi perfectă pentru a fi cu zâmbetul pe buze! Așa că, îți propunem un nou banc cu Bulă, care să te facă să râzi cu lacrimi. Discuția hilară dintre personajul tău favorit și bunicul lui.

Iată bancul de astăzi:

Bunicul îl întreabă pe nepoțelul lui:

– Bulă, cum îl cheamă pe neamțul ăla mic care îmi tot ascunde lucrurile?

– Bunicule, îl cheamă Alzheimer.

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Pentru o zi plină de râsete și voie bună, noi îți prezentăm și alte bancuri cu Bulă.

Bulă își găsește consoarta

Bulă se însoară cu o americancă. Înainte de prima noapte, tatăl îi dă niște sfaturi băiatului:

– Bulă, pentru început ia-o în brațe și du-o în pat, ca să îi arăți cât de puternică este România.

– Bine tată, așa o să fac!

– Pe urmă, dezbracă-te și arată-i cât de frumoasă este România!

Din altă cameră, se aude glasul bunicului:

– Iar apoi, rezolvă-te singur, ca să-i arăți că România este independentă și nu are nevoie de ajutorul Americii!

Bulă și Bubulina merg în parc

Bulă și Bubulina se duc în parc. Se așează în iarbă… ea timidă, el îndrăzneț… Pe măsură ce se lăsa noaptea, mai multe cupluri de îndrăgostiți se așezau în iarbă, în jurul lor. La un moment dat, ea romantică:

– Bulă, ce frumos cântă greierii!

El, nervos, îi spune cu o voce iritată:

– Bubulino, nu sunt greieri, sunt fermoare!

Bulă vine de la școală

Bulă ajunge acasă, de la școală:

– Tată, am luat 4 la matematică!

– Ești pedepsit pentru o săptămână!

Peste o săptămână:

– Tată, am luat 4 la limba română.

– Bulă, ești pedepsit pentru o săptămână.

Trece și această săptămână și Bulă ajunge fericit, în sfârșit, acasă:

– Tată, am o veste bună! Am luat nota 10 la muzică!

– Ești pedepsit pentru două săptămâni.

– De ce, tată? Am luat 10!

– Bulă, după ce că rămâi corigent la matematică și română, ție îți arde de cântat.

Bubulino, unde-s cele 12 beri din frigider?

Bulă ajunge acasă seara, obosit după o zi istovitoare de muncă. Deschide frigiderul și rămâne siderat. Începe să țipe la nevasta lui:

– Bubulino, Bubulino!

– Ce s-a întâmplat, Bulă, de ce urli?

– Unde-s cele 12 beri din frigider?! Nu mai este niciuna!

– Bulă, eu le-am băut, pentru că am gătit ciorbă și nu încăpea oala în frigider, din cauza lor.