BANC | ”Bulă, de ce te-ai însurat, de fapt?”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă se căsătorește, însă motiv real abia acum a ieșit la iveală. Spor la râs și voie bună”

-Bulă, de ce te-ai însurat, de fapt?

-Pentru că nu îmi plăcea mâncarea gătită de mine.

-Și acum cum este?

-Acum îmi place…

Alte bancuri cu Bulă

Bulă merge la birt

– Bulă, stai de juma’ de oră cu telefonul la ureche și nu zici nimic… De ce?

– Mă cert cu soția!

Bulă la Poiana Brașov

– Cât costă o cameră?

– 250 EUR, cu vedere spre munte!

– Vă dau 100 și promit că nu mă uit pe fereastră!

Bulă a rămas corigent la istorie

Tati, mi-ai spus odată că ai rămas corigent la istorie în clasa a VII-a

-Mda, Bulă, … dar de ce-mi amintești acum?

– Vroiam să-ți spun că …. istoria se repetă…

Bulă pierde toți banii la păcănele

– Bulă, am nevoie de ajutorul tău. Dar te rog să nu spui nimănui.

– Ce s-a întâmplat, Ștrulă, cu ce pot să te ajut?!

– Sunt în belea, frate. Am pierdut tot salariul la păcănele. Poți să mă ajuți cu 3.000 de lei? Ți-i dau luna viitoare, la salariu? Dar să nu spui la nimeni, că nu vreau să mă fac de râs.

– Stai liniștit, Ștrulă. Bani nu am să-ți dau, dar îți promit că nu o să spui nimănui.