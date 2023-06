BANC | Bulă îl întreabă pe chirurg: „Sunteți sigur că operația o să reușească?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze în această dimineață, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Vă prezentăm o discuție hilară între Bulă și un medic chirurg. Protagonistul umorului românesc a ajuns la spital și are nevoie urgentă de operație. Iată cum decurge intervenția!

Bulă se internează în spital. Pe masa de operație, cu o voce pierdută, îl întreabă pe chirurg:

– Domnule doctor, am și eu o întrebare.

– Spune, Bulă!

– Sunteți sigur că operația va reuși?

– Bulă, stai calm! Îți promit că, și dacă nu va reuși, nu o să-ți dai seama.

Alte bancuri cu Bulă

Pentru o zi plină de râsete și voie bună, îți punem la dispoziție alte bancuri cu Bulă, dar și cu Bubulina, soția lui.

„Într-o zi, Bulă intră în farmacie și cere 10 prezervative. Le ia, le plătește, le aruncă pe jos și începe să sară pe ele. Foarte mirată, farmacista îl întreabă:

– Domnule Bulă, dar ce faceți?! De ce călcați prezervativele?

– Domniță, așa am făcut și cu țigările și am reușit să mă las de fumat.”

Un alt banc îi are protagoniști pe Bulă și Ștrulă. Vei râde cu lacrimi!

„- Bulă, parcă ziceai că te însori cu Bubulina. Ce s-a întâmplat, că nu v-am mai văzut de mult timp împreună?

– Ștrulă, m-am despărțit de ea.

– Dar ce s-a întâmplat?

– Uite, am agățat o gagică în oraș, Bubulina m-a văzut cu ea și m-a întrebat cine e. Și eu atunci, repede, ce era să zic. I-am spus că e vară-mea.

– Așa, și?! Nu te-a crezut?!

– Nu, pentru că, de fapt, era vară-sa!”.

Vezi în ce situație hilară ajunge, de această dată, cel mai iubit personaj al glumelor românești, alături de Bubulina.

Într-o zi, aflat la serviciu, Bulă o sună pe nevastă-sa:

– Bubulino, am terminat mai devreme munca și vin acasă. Te rog mult, nu-ți mai ascunde amantul în cămară!

– Cum adică, Bulă?! Ce amant?!

– Nu te mai preface! Am pus camere de supraveghere în toată casa și am văzut tot ce se întâmplă. Și nu m-a deranjat ce se întâmplă în dormitor, ci ce se întâmplă în cămară, mai mult.

– Ce se întâmplă în cămară, Bulă?!

– Amantul tău îmi bea toată țuica!