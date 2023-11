BANC | „Bulă, îmi fac testamentul”

Pentru o zi plină de râsete și voie bună, CANCAN.RO îți pune la dispoziție un banc amuzant. Discuția hilară dintre Bulă și bunicul său te va lăsa fără cuvinte. Bătrânul are de gând să-și facă testamentul, l-a anunțat pe nepotul său de hotărârea lui, iar concluzia te va face să râzi cu lacrimi. Cui a decis să-i lase toată averea? Nicidecum lui Bulă!

Iată gluma:

– Nepoate!

– Da, bunicule!

– Dragul meu nepot Bulă, îmi fac testamentul.

– Of, bunicule…

– Ia spune-mi, nepoate, ești credincios?

– Da, bunicule! Sunt cel mai credincios.

– Mă bucur enorm să aud asta, nepoate, pentru că o să las toată averea bisericii.

Alte bancuri amuzante

Știm că-ți plac bancurile cu Bulă, pentru că el este personajul favorit al glumelor românești, așa că noi îți prezentăm și alte discuții amuzante dintre el și bunicii lui.

Bulă intră în camera lu’ bunică-sa şi-o surprinde uitânduse la un film deocheate.

– Ce faci bunico, te uiţi la filme pentru adulți? Ai înnebunit?

– Da, maică, mă uit şi eu la filmu’ asta, vreau să văd dacă după tot ce i-a făcut o cere de nevastă la final.

Bunica lui Bulă împlineşte vârsta de 80 de ani.

Nepotul îi spune bunicii:

– Bunico, astăzi, pentru aniversarea ta, am să-ţi aduc două veşti, una bună şi una rea.

– Care e vestea bună?, întrebă octogenara.

– Am angajat trei dansatori de striptease pentru a anima petrecerea.

– Ehe, foarte bine, nepoate. Şi vestea proastă, care e?

– Toti trei au vârsta matale…

Bunica, pe patul de moarte, își cheamă nepotul și-i spune:

– Eu pot muri în orice moment așa că vreau ca tu să moștenești averea mea: vila, ferma, herghelia de cai, tractorul, toate animalele de casa plus cele 5 milioane, toate vor fi ale tale.

– Wow!-exclamă nepotul. Mulțumesc bunico, nu știam că ai așa o avere. Unde este ferma de care vorbești?

Bunica răspunde dându-și ultima suflare:

– Pe Facebook….

La scoală, la ora de biologie:

– Copii, ne poate povesti cineva întâmplări deosebite cu animale?

Georgică:

– Doamna profesoară, într-o zi am plecat cu tata la pădure și acolo am găsit lângă un copac un pui de ciocârlie, mic și golaș, căzut din cuib. L-am dus acasă, i-am făcut un cuib într-o mânecă veche de cojoc, l-am hrănit și puiul a crescut, i-au crescut penele, era blând, dar toamna glasul sălbăticiei s-a făcut auzit și puiul a zburat cu celelalte pasări spre țările calde!

-Bravo Georgică, într-adevăr, o poveste deosebită!

Ionel:

– Doamna profesoară, într-o zi, unchiul meu care este pădurar, m-a luat cu el la pădure. Acolo, într-o tăietură, lângă niște creci uscate, am găsit un pui mic, mic de căprioară. Eu am vrut să-l iau în brațe, să-l mângâi, dar unchiul meu nu m-a lăsat, mi-a spus că mama lui este pe aproape, nu l-a părăsit! Și, intr-adevăr, după ce ne-am ascuns, am văzut căprioară care s-a întors la pui și împreună au plecat în codru!

-Bravo Ionel, frumoasă povestire!

Bulă:

– Doamna profesoară, bunicul meu, acum 20 de ani, era baci la o stână și într-o noapte, cu vreme mai închisă, cu ceață, o ursoaică mare a venit și a sărit în târla la oi! Bunicu’ a sărit la ea să o alunge și atunci ursoaica s-a ridicat în doua labe și l-a prins pe bunicul cu brațele! Bunicu, nu-l cunoașteți pe bunicu, dar e un tip ca bradu, trăit numa’ la stână, a prins-o și el în brațe, s-a încordat și a trântit-o la pământ! Și daca tot era la pământ… a făcut sex!

– Vai Bula, interesant! Așa ceva chiar n-am auzit! Și apoi? Bunicul tău?!?

– E bine, are 60 de ani, e tot la stână! De ursoaică nu mai știu nimic, dar bunicul găsește în fiecare dimineața în fața ușii de la stână, ba un coșuleț cu fragi, ba unul cu zmeură!