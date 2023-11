BANC | Bulă a aflat că Bubulina are amant

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze în această dimineață, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Știm că Bulă este personajul vostru favorit, așa că vă prezentăm o glumă cu el și Bubulina. Ce i-a spus soției lui, după ce a aflat că are un amant?

Iată gluma:

– Bubulino, am aflat că ai amant!

– Da, Bulă! Recunosc, asta este…

– Nu se poate așa ceva. Ce are el și nu am eu?

– Bulă, vrei răspunsul în centimetri sau în euro?

CITEȘTE ȘI: BANC | BULĂ A PRINS-O PE BUBULINA ÎN PAT CU CEL MAI BUN PRIETEN AL LUI

CITEȘTE ȘI: BANCUL SFÂRȘITULUI DE SĂPTĂMÂNĂ | PROGNOZA METEO LA ROMÂNI

Alte bancuri amuzante

Pentru un început de săptămână de vis, noi îți prezentăm și alte bancuri cu Bulă și Bubulina. Cei doi parteneri sunt adesea puși în situații hilare, spre amuzamentul publicului.

Bulă, la ginecolog:

– Dom’ doctor, am venit cu soția, pentru că suntem tineri căsătoriți și eu nu știu cum să fac amor. Se poate să-mi arătați dumneavoastră?

Doctorul, amabil, îi arată pe tânăra soție cum se face treabă, după care Bulă dă și el un numar, doctorul felicitindu-și la sfârșit „elevul” pentru cât de repede învață. După două săptămâni, doctorul nostru se plimbă cu un coleg și îl vede pe Bulă, plimbându-se cu amicul lui, Ștrulă.

Doctorul îi spune colegului său ce prost e Bulă, că a făcut amor cu soția lui, ca să îl învețe cum. Bulă îl vede la rândul lui pe doctor și-i spune lui Ștrulă:

– Auzi măi, Ștrulă, ce doctor prost! Acum 2 săptămâni am agățat o prostituată și nu aveam unde s-o duc. Și am dus-o la doctorul ăsta în cabinet!

Bulă, la recrutare, îi dă medicului o foaie pe care scria: „Nu pot sa vorbesc, sunt mut”

Medicul militar îi zice:

– Pune mâna pe masă și închide ochii.

Imediat, medicul îl lovește cu putere cu un ciocan.

– Aaaaaaaaaaaaaaa!!! strigă Bulă.

– În regulă, mâine învățăm litera „B”!

Nevasta lui Bulă își pune picături în ochiul stâng, apoi în cel drept și, la sfârșit, între picioare.

– Ești nebună? Acolo de ce pui?, o întreabă Bulă, siderat de gestul ei.

– Cum de ce?, răspunde femeia. A trecut multă vreme de când nici ea n-a mai văzut nimic!

Profesorul:

– Corectează următoarea propoziție: ”Un taur și o vacă paște pe câmp”

Bulă:

– O vacă și un taur paște pe câmp.

Profesorul:

-Poftim!?

Bulă:

-Doamnele au întâietate.