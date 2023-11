Bancul sfârșitului de săptămână | Prognoza meteo la români

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul sfârșitului de săptămână, cea mai tare glumă de vineri. Vezi care este prognoza meteo la români. Râzi cu lacrimi!

Iată gluma:

„Prognoza meteo:

Azi, temperaturile vor fi cuprinse între valori minime și valori maxime, iar vântul va sufla dintr-o parte în alta.

La noapte, va fi întuneric”.

Bancuri alese

Iată și alte glume care să-ți facă ziua mai bună:

Ștrulă s-a logodit

„- Ștrulă, am auzit că te-ai logodit, felicitări!

– Mulțumesc, Bulă!

– Și când faceți nunta?

– Asta e problema, Bulă, când e mai bine să mă însor: în iulie sau în august?

– Clar, în august.

– De ce, Bulă?

– Cum de ce? E simplu: Mai câștigi o lună, Ștrulă!”

Hotelul fără lift

„Bulă o întreabă pe recepționistă dacă are o cameră liberă.

Aceasta îi spune că are o cameră la etajul 100.

Ei acceptă și pornesc spre ea.

Urcă 30 de etaje și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă, urcăm!

Mai urcă încă 30 și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă!

Mai urcă încă 40 de etaje și când ajung în fața camerei, Bulă spune:

– Acum poți să zici, Ștrulă!

– Am uitat cheile la recepție!”

Asistenta de la bar

M-am dus la bunăciunea asta în bar şi, după ce am servit-o cu un pahar, i-am zis, printre altele:

– Cu ce te ocupi?

– Sunt asistentă.

– Sună incitant…

– Mă rog, dacă zici tu…

– Îmi dai şi mie numărul tau de telefon?

– Desigur, … îmi răspunse zâmbind misterios.

După ce îmi scot emoţionat telefonul din buzunar, îmi zise:

– Scrii?

– Da, spune, te rog!

– 1…

– Aşa…

– 1…

– Da…

– 2.

Mai mulți gemeni

Asistenta:

– Aţi văzut că în ultima vreme au venit pe lume foarte mulţi gemeni ?

Doctorul:

– Păi, după cum merg lucrurile în ţara noastră, probabil că le e frică să vină pe lume singuri!

