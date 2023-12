BANC | Bulă încearcă să agațe o franțuzoaică pe Facebook

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze de la prima oră a dimineții, așa că vă pune la dispoziție o glumă amuzantă. Știm că vă plac bancurile cu Bulă, așa că vă prezentăm unul. Conversația hilară dintre el și tânără din străinătate. Ce se întâmplă când află că e român? Vei râde cu lacrimi!

Iată gluma:

Bulă încearcă să agațe o străină pe Facebook.

– Hello, my name is Bulă.

– Hello!

– Where are you from?

– France!

– Du-te, că nu te cred!

– Bulă, pe bune!

Bulă a pierdut toți banii la păcănele

„Student în București, Bulă îi trimite un SMS tatălui său:

– Tată, am pierdut toți banii la păcănele. Nu mai am niciun ban, nici măcar de chirie. Am rămas în stradă, ce să fac?

După câteva zeci de secunde, vine răspunsul tatălui:

– Bulă, fiule, ferește-te de mașini!”.

După ce se întoarce cu o tipă, Bulă ia un carnețel și începe să noteze ceva

După ce face dragoste cu o tipă, Bulă ia un carnețel și începe să noteze ceva. Tipa, supărată, îi spune:

– Ce nesimţit eşti, Bulă! Ce, eu sunt din alea să mă treci în carnet?

– Nu te trec, draga mea! Te şterg, de fapt!

Bulă la ora de psihologie

La ora de psihologie, profesorul prezintă elevilor cele trei stări ale psihicului uman: starea de calm, de iritare și de enervare. Scoate un celular, formează un număr de telefon și spune:

– Alo, bună seara, aș dori cu Gică, spuse profesorul.

– Gică nu locuiește aici!, spune persoana (cu calm).

– Aceasta a fost starea de calm, spuse profesorul.

Formează același număr de telefon și spune:

– Alo, bună seara, Gică este acasă?

– Domnule, v-am mai spus, Gică nu locuiește aici, spuse aceeași persoana (cu iritare).

Profesorul spune:

– Aceasta a fost starea de iritare.

Formează pentru a treia oară același număr de telefon și spuse:

– Alo, bună seara, Gică este acasă?

Persoana, de-a dreptul enervată, îi spune:

– Domnule, fir-ai tu să fii… nu este nici un Gică aici!

Acestea au fost cele trei stări.

Bulă, un elev inteligent, vine din spate și zice:

– Mai există o stare în psihicul uman, o stare de disperare.

Ia telefonul, formează același număr și spune:

– Alo, sunt Gică, m-a căutat cineva?