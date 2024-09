BANC | Bulă intră într-un bar și vede o tânără frumoasă

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze, așa că vă pune la dispoziție o glumă bună. Știm cât de mult vă plac bancurile cu Bulă, că este personajul vostru favorit, iar pentru asta vă prezentăm un nou banc cu el. Ești gata să râzi cu lacrimi? Hai să dăm drumul distracției!

Iată bancul zilei:

Bulă intră într-un bar și vede o tânără frumoasă. După o oră, în care și-a adunat tot curajul necesar, se duce la ea și îi spune:

– Mă numesc Bulă. Te deranjez dacă stăm puțin de vorbă?

– Bulă, nu mă culc cu tine diseară!

Toată lumea din bar își întoarce acum privirile către cei doi. Copleșit de rușine, Bulă se întoarce timid la masa lui. După câteva minute, tânăra se apropie de el și îi spune:

– Bulă, îmi cer scuze că te-am făcut să te simți așa. Știi, eu sunt studentă la psihologie și studiez cum reacționează oamenii în situații jenante.

La care Bulă răspunde, în gura mare:

– Cât? 200 de euro?!

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Bulă, pe aeroportul Otopeni

Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza. A văzut cu ochii lui: 50 de lei o felie de pizza. Nu s-a putut abține și și-a luat. A dat 50 de lei pe felia de pizza și a mai pus încă 200 de lei, spre uimirea vânzătoarei, care l-a întrebat:

– Domnule Bulă, dar ăștia 200 de lei pentru ce sunt?

– Ca să îmi dați și un șezlong, să mă simt ca la Mamaia, că anul ăsta nu am apucat să merg!

Bulă, la medicul de familie

Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

– Da, asta chiar este o mare problemă.

– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!

– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă.

Bulă și cele trei blonde

Bulă își savurează berea într-un bar. Din dorinţa de a conversa, se apleacă spre femeia solidă de lângă el şi îi spune:

– Vrei să auzi un banc trăznet cu blonde?

Cu o voce răguşită, ea îi răspunde:

– Până să te apuci să spui bancul, cred că ar fi bine să clarific câteva detalii: sunt blondă, am 1.80 m, 88 kg şi sunt campioană balcanică la judo. Blonda de lângă mine are tot 1.80 m, 78 kg și este ofiţer de aviaţie. Cea care stă lângă ea are 1.85 m, 85 kg, este halterofilă şi, ai ghicit deja, este tot blondă. Ei bine, acum mai vrei să ne spui bancul acela cu blonde?

– Nu prea. Pentru că n-am chef să explic poanta de trei or