BANC | Bulă, la ora de desen

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit un banc de-a dreptul amuzant în această dimineață. Bulă este personajul principal care a făcut din noi furori la școală.

VEZI ȘI: BANC | „Dragi pasageri, vă rog să vă păstrați calmul!”

Bancul de azi, 10 februarie 2023

„Bulă, la ora de desen. Fiecare desena ce voia. Primul elev:

– Doamna învățătoare, eu am desenat o casă.

– Bravo! Frumoasă casa.

Alt elev:

– Doamna învățătoare, eu am desenat un buchet de flori.

– Bravo, foarte frumos!

Bulă:

– Doamna învățătoare, eu am desenat un câmp cu iarbă și o vacă.

– Bine măi, Bulă, dar eu văd că ai foaia albă.

– Da, dar să vedeți, am foaia albă pentru că vaca a mâncat iarba și a plecat în treaba ei”

NU RATA: BANCUL ZILEI | Cine nu râde la glumele șefului