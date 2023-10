BANC | „Bulă, la vârsta asta, mama ta încă te ceartă că aduci femeie acasă?”

Pentru a începe ziua corespunzător, CANCAN.RO îți propune un banc de nota 10. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Bulă are o discuție tare interesantă cu Ștrulă, prietenul lui de-o viață.

– Bulă, la vârsta asta, mama ta încă te ceartă că aduci femeie acasă?

– Da, Ștrulă. Nici mie nu-mi vine să cred. Dar să o vezi pe nevastă-mea cât de tare se supără…

O blondă zâmbește galeș la polițist.

-Nu credeți că 300 de lei e cam prea mare amenda?

-Unde lucrați?

-La supermarket.

-bine, atunci vă dau numai 299,99 lei.

Profesorul către elevi

– Copii, desenați un ou. Ionel își bagă mâna în buzunar…

Mariana îl vede și strigă imediat:

– Domnule profesor…

O blondă s-a dus la piață să cumpere miere.

O întreabă pe vânzătoare:

– Bună ziua, aveți miere de albine?

– Da am, de salcâm de trandafir etc..

Stă blonda pe gânduri și până la urmă zice:

– Dar de albine nu aveți? Ionel copiază!

O piţipoancă într-un cabinet de diagnosticare

– Oh, am fost ieri aici şi am făcut o, cum se cheamă? EPG! Sau EGEGE?

Doctorul:

– EEG – electroencefalograf, studiul creierului.

– Oh, da! Deci, ieri mi-aţi dat rezultat, eu am răsucit hârtia într-un sul iar apoi am fost la coafor, după care la manichiură, pedichiură, apoi la solar şi am pierdut foaia aia… Acum ea îmi trebuie pentru a mă duce la neurolog!

Doctorul:

– Clar

El care scoate o foaie A4 curată, pune data zilei precedente, se semnează şi o înmânează:

– Ţine, de ieri până azi, nu au survenit schimbări cu privire la creierul dumneavoastră.

O blondă focoasă merge la ginecolog

O blondă frumoasă merge la un consult la ginecologie. Medicul o invită în cabinet, îi spune să se dezbrace, după care o urca pe scaun, cu picioarele desfăcute. În mijlocul consultului, în timp ce medicul avea băgată aproape toată mâna, îi sună telefonul mobil. Acesta ridică telefonul cu mâna cealaltă și răspunde, gesticulând în același timp cu mana din pacienta:

– Alo! Da. Salutare Mișule. Deci veniți la petrecere. Bun. Cum nu mai știi unde să vii? E simplu. Când intri în oraș, faci prima la dreapta, apoi stângă, al doilea semafor la dreapta, la următorul sens giratoriu faci stânga, și apoi faci dreapta în intersecția aia mare.

Medicul închide telefonul, iar pacienta transpirată îi spune oftând:

– Doctore. Am rugămintea, mai puteți arata odată cum era acolo la sensul giratoriu?