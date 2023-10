BANC | „Bulă, nu mai da banii aiurea pe trandafiri!”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă pune la dispoziție un banc amuzant cu ajutorul căruia ziua să vă fie plină de râsete și voie bună. Conversația hilară dintre Bulă și Bubulina te va face să râzi cu lacrimi.

Iată gluma:

– Bubulino, zi repede: roșu sau alb?

– Bulă, nu mai da banii aiurea pe trandafiri.

– Dar te iubesc mult, Bubulino. Și meriți tot ce e mai frumos.

– Bulă, decât să dai 30 de lei pe 3 trandafiri, mai bine du-te la magazin și ia 6 beri din alea de ne plac noua. Și vino cu ele acasă!

– Unde ai fost toată viața mea?!

Alte bancuri amuzante

Pentru ca ziua să vă fie bună în continuare, noi vă punem la dispoziție și alte glume:

Bula si Ștrulă se duc la un hotel de 100 de etaje, fără lift

„Bulă o întreabă pe recepționistă dacă are o cameră liberă.

Aceasta îi spune că are o cameră la etajul 100.

Ei acceptă și pornesc spre ea.

Urcă 30 de etaje și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă, urcăm!

Mai urcă încă 30 și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă!

Mai urcă încă 40 de etaje și când ajung în fața camerei, Bulă spune:

– Acum poți să zici, Ștrulă!

– Am uitat cheile la recepție!”.

Bulă se întoarce de la cârciumă, puțin băut.

„– Pune masa, Bubulino, că mi-e o foame! Stă el la masă, când aude un zgomot. Iese pe balcon și găsește un tip numai în cămașă și chiloți.

– Ce faci, mă, la mine pe balcon?

– Domnule, fii rezonabil. Nu face scandal, te implor! Am avut și eu o aventură la etajul de mai sus. A venit bărbatul acasă, ce să fac?! Am coborât pe balcon la dumneavoastră!

– Bată-te să te bată! Nevastă, ia adu o pereche de pantaloni de-ai mei să poată pleca omul acasă! Zis și făcut, individul pleacă, cei doi soți se culcă. Pe la jumătatea nopții, sare Bulă din pat și își ceartă nevasta:

– Ce ai omule, ce ți-a venit?

– Bubulino, abia acum mi-am adus aminte că stăm la ultimul etaj!”.

Bulă vrea să fie contabil

„Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:

– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!

Patronul se gândește și spune:

– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!

A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.

– Fenomenal! Cum ai reușit?

– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!”.