BANC | Bulă o sună pe nevastă-sa: „Bubulino, nu-ți mai ascunde amantul în cămară!”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc fresh cu Bulă. Vezi în ce situație hilară ajunge, de această dată, cel mai iubit personaj al glumelor românești, alături de Bubulina. Râzi cu lacrimi!

Pentru că știm că-ți plac bancurile cu Bulă, ți-am pregătit o glumă de final de săptămână. Totul începe când o sună pe Bubulina și o roagă să nu-și mai ascundă amantul în casă. Ce va urma… curios? Citește continuarea!

Bancul zilei! Râzi cu lacrimi pe 25 mai 2023

Într-o zi, aflat la serviciu, Bulă o sună pe nevastă-sa:

– Bubulino, am terminat mai devreme munca și vin acasă. Te rog mult, nu-ți mai ascunde amantul în cămară!

– Cum adică, Bulă?! Ce amant?!

– Nu te mai preface! Am pus camere de supraveghere în toată casa și am văzut tot ce se întâmplă. Și nu m-a deranjat ce se întâmplă în dormitor, ci ce se întâmplă în cămară, mai mult.

– Ce se întâmplă în cămară, Bulă?!

– Amantul tău îmi bea toată țuica!

Bancuri cu Bulă și Bubulina

Dacă tot ai intrat să citești bancul cu Bulă și Bubulina, ți-am pregătit mai multe glume cu cele două personaje:

Bulă o întreabă pe Bubulina cu cine s-a mai iubit

– Bulă, aș vrea să îmi răspunzi la o întrebare.

– Zi, Bubulino!

– Dar sincer!

– Sincer, Bubulino!

– Bulă, pe cine ai mai avut înaintea mea?

– Pe Maria..

– Doar atât?! Fii sincer.

– .. pe Veta, pe Ioana, pe Irina.

– Bulă, să știi că sunt geloasă!

– Bubulino, nu ai de ce să te superi. Important este că te-ai calificat în finală!

Bulă și Bubulina, la tribunal să divorțeze

Bulă și Bubulina sunt la tribunal. Vor să divorțeze. Judecătorul o întreabă mai întâi pe Bubulina:

– Doamnă, de ce vreți să divorțați?

– Bulă nu mai este de rangul meu.

– Ah, am înțeles. Dar dumneavoastră, domnule, de ce vreți să divorțați?

– Păi, domnule judecător, nici Bubulina nu mai este de ranga mea!

Bulă și Bubulina, în noaptea nunții, la hotel

Bulă și Bubulina, în noaptea nunții. Bubulina stătea în pat, într-o ținută sexy, și îl aștepta pe Bulă, care se uita pe fereastră. Așteaptă ea o jumătate de oră, după care îi spune:

– Hai, Bulă, ce faci acolo? Hai, că nu mai pot aștepta!

– Stai, Bubulino, că vin acum!

Încă 30 de minute trec și Bubulina fierbe:

– Hai, Bulă, că te aștept! Sunt numai a ta! Ia-mă!

– Stai, că vin acum, ce te grăbești așa?

Peste încă o jumătate de oră, Bubulina se duce la Bulă, supărată:

– Bă, Bulă, ce faci?? Hai, mă, ce naiba faci acolo?

Îngândurat, Bulă îi răspunde, uitându-se în continuare pe fereastră:

– Bubulino, avea dreptate tata că este frumoasă noaptea nunții!