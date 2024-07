BANC | Bulă se duce în parc să plimbe câinele

Pentru o zi plină de râsete și voie bună, CANCAN.RO îți pune la dispoziție o glumă bună. Știm cât de tare îți plac bancurile cu Bulă, așa că iată unul. Se duce în parc să plimbe câinele, iar la un moment dat este oprit de un bărbat. Ce urmează? Vei râde cu lacrimi!

Iată gluma zilei:

Bulă se duce în parc să plimbe câinele. La un moment dat, un bărbat se apropie de el și întreabă:

– Câinele tău mușcă?

– Nu!

Când se apropie să îl mângâie, bărbatul este mușcat de mână.

– Ziceai că nu mușcă!

– V-am zis că al meu nu mușcă. Acesta este câinele vecinului.

Alte bancuri cu Bulă

Bulă ajunge acasă, de la școală:

– Tată, am luat 4 la matematică!

– Ești pedepsit pentru o săptămână!

Peste o săptămână:

– Tată, am luat 4 la limba română.

– Bulă, ești pedepsit pentru o săptămână.

Trece și această săptămână și Bulă ajunge fericit, în sfârșit, acasă:

– Tată, am o veste bună! Am luat nota 10 la muzică!

– Ești pedepsit pentru două săptămâni.

– De ce, tată? Am luat 10!

– Bulă, după ce că rămâi corigent la matematică și română, ție îți arde de cântat.

Profesoara de limba română îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, ce este „ou”?

– Substantiv, doamna profesoară.

– Bravo! Dar ce număr?

– Singular, doamna profesoară.

– Foarte bine, Bulă! Și ce gen?

– Doamna profesoară, nu pot răspunde la această întrebare.

– De ce, Bulă?

– Pentru că nu știu încă dacă din el va ieși o găină sau un cocoș.

Bulă și Bubulina se mută la bloc. Într-o zi, nevasta își roagă soțul:

– Bulă, te rog, repară și tu lumina în bucătărie!

– Da’ ce, Bubulino, eu sunt electrician?!

A doua zi, soția îl roagă să repare robinetul. La fel de plictisit, Bulă răspunde:

– Da’ ce, Bubulino, eu sunt instalator?!

După o luna de „lucrări” refuzate, Bulă se întoarce de la serviciu și găsește totul reparat. Mirat, își întreabă soția:

– Cine te-a ajutat, Bubulino?

– Vecinul!

– Contra cost?

– Ei, nu. Mi-a cerut ca, în schimb, fie să îi gătesc, fie să o fac cu el.

– Cum?! Și ce i-ai gătit?

– Da’ ce, Bulă, eu sunt bucătăreasă?!