BANC | Bulă și Bubulina, în pat, pregătiți să treacă la fapte

Banc. Este dimineață, un moment oportun să vă începeți ziua cu zâmbetul pe buze. De data aceasta, îl avem în atenție pe celebrul Bulă. Aflat în pat cu partenera lui, Bubulina, reușește să stârnească amuzamentul. Spor la râs, dragi cititori.

Bulă și Bubulina, în pat, pregătiți să treacă la fapte.

– La ce te gândești, iubito?

– Ei, Bulă! Știi la ce mă gândești. La același lucru ca și tine!

– Minunat, Bubulino! În acest caz, fă-mi o omletă cu șuncă și o salata din ardei, roșii, și castraveți.

Banc. Barmanul, afișul și ultimele picături dintr-o lămâie

Un barman era atât de sigur că e cel mai puternic om din zonă încât a pus în bar un afiş cu un pariu permanent: „cine poate să mai stoarcă o picatură dintr-o lamâie stoarsă de el primeşte băutură gratis pe viaţă”.

Într-o zi apare un prăpădit slab şi cu ochelari şi spune:

– Aş vrea să încerc şi eu!

După ce s-au potolit râsetele, barmanul ia o lamâie, o stoarce şi i-o dă omului. Acesta o ia, o strânge şi mai stoarce cinci picături din ea, lăsând mută pe toată lumea din bar. Barmanul, stupefiat, acceptă că a pierdut şi îl întreabă pe om:

– Unde lucrezi? Tai lemne, ridici greutăţi sau ce faci?

– A, nu, sunt contabil la fisc.

Femeia care rămâne însărcinată pe „bandă rulantă”

O femeie de la țară se duce la ginecolog: Dom’ doctor, am o puzderie de copii, și cum nasc, cum rămân gravidă din nou. Ce mă sfătuiți să fac să nu mai rămân însărcinată?

– Păi, cel mai sigur ar fi să nu te mai culci cu bărbatul o perioadă.

– Am încercat, dom’ doctor, dar cu atâția copii pe cap, toată ziua muncesc, iar seara cad ruptă de oboseală și adorm de cum pun capul pe pernă, iar bărbatu-miu se strecoară lângă mine fără să-l simt de obosită ce sunt și…

– Atunci, dacă aşa stau lucrurile, te duci și cumperi un borcan de zece litri, iar seara când te culci, bagi picioarele în borcan și ai scăpat de necaz!

Femeia nu prea pricepu ce vrea doctorul să spună și întreabă:

– Cum în borcan, dom’ doctor?

– Aşa bine! Te culci cu picioarele în borcan și ai să vezi că nu mai rămâi gravidă. Metoda este garantată 100%.

După câteva luni bune, femeia vine din nou la doctor, „cu burta la gură”. Când o vede, doctorul o întreabă mirat:

– Ai rămas iar gravidă? Nu se poate! Cum s-a-ntâmplat? Ai cumpărat un borcan de zece litri, așa cum ți-am spus, în care să bagi picioarele când te culci?

La care femeia zice:

– Am cumpărat, dom’ doctor, dar n-am găsit borcan de zece litri și am luat două de cinci.