BANC | Bulă și fata fermierului din Vaslui

Dragă cititorule, CANCA.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă rămâne în pană cu mașina, undeva într-un sat din Vaslui. Într-un final, ajunge să își petreacă noaptea în casa unui fermier. Spor la râs și voie bună!

Bulă rămâne în pană cu mașina, undeva într-un sat din Vaslui. Într-un final, ajunge să își petreacă noaptea în casa unui fermier. Acolo, singurul loc unde putea dormi este camera fiicei acestuia, care era numai bună de măritat. După ce au ajuns în pat, Bulă face prima mișcare, dar fata fermierului îl oprește imediat și îi spune:

– Bulă, încetează sau îl chem pe tata!

Bulă mai stă 3 minute, după care încearcă altă mișcare, dar fata îl apostrofează din nou:

– Încetează sau îl chem pe tata!

După alte câteva încercări, tânăra îi cedează și fac amor. La scurt timp după partidă, fata fermierului îi șoptește:

– Bulă, nu am putea să o mai facem o dată?

Bulă se conformează. Ceva mai târziu, în noapte, fata îl trezește și îl întreabă același lucru. Bulă se conformează iarăși. Însă a treia oara când este trezit, îi spune:

– Draga mea, dacă nu încetezi, îl chem pe taică-tu!

Alte bancuri cu Bulă

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una!

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent! În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!