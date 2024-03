BANC | Bulă și filmele deochiate

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Este vineri, 1 martie 2024 – prima zi de primăvară din acest an și e musai să termini această săptămână cu zâmbetul pe buze. Bulă și tatăl lui au o discuție tare haioasă despre filmele deocheate. Spor și voie bună!

-Bulă, a venit vremea să avem o discuție despre filmele deocheate de pe internet.

-Ok, tată, spune-mi.

-Cum fac să șterg istoricul, să nu vadă maică-ta că m-am uitat la ele?

Citește și alte bancuri cu Bulă

Mama lui Bulă stătea de vorbă cu două vecina

Mama lui Bulă stătea de vorbă la cofetărie cu două vecine. Subiectul: cât de mult câștigă copiii lor.

Prima:

– Vasile, băiatul meu, a ajuns mare chirurg și are atât de mulți bani încât a făcut cadou o mașină unui prieten de-al lui.

A doua:

– Gheorghiță al meu a ajuns mare avocat și are atâția bani încât a făcut cadou un apartament unui prieten de-al lui.

Mama lui Bulă:

– Bulă al meu n-a învățat nimic, nu s-a ales nimic de el, e șomer și se droghează. Și, colac peste pupăză, e si homosexual. Norocul lui că are doi amanți, unul doctor și unul avocat, care i-au fpcut cadou o casă și o mașină.

De ziua soacrei, Bulă îi face un cadou

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur. -Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

Bulă, la ora de gramatică

Bulă, la ora de gramatică. Profesorul:

-Eu nu am mâncat, tu nu ai mâncat, el nu a mâncat, noi nu am mâncat, voi nu aţi mâncat, ei nu au mâncat! Repetă şi tu, Bula!

-Nu a mâncat nimeni!

La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă

La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, cum îi zici lui Ştrulă, în engleză, „Ştrulă, vino încoace“! – Ştrulă, come here!

– Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo“?

Stă Bulă, se gândeşte un pic, apoi răspunde sigur pe el:

– Mă duc în partea cealaltă şi îi zic: „come here“!