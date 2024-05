BANC | Bulă și localnicul

Dragi cititori, weekendul este aici, la fel și distracția. CANCAN.ro vă pune la dispoziție un banc copios ca să vă începeți ziua într-o notă pozitivă. Este important să începeți fiecare zi cu zâmbetul pe buze. O zi în care nu ați râs este o zi pierdută. Protagonistul bancului de azi este celebrul și simpaticul Bulă.

Aflat într-o localitate turistică despre care se spune că este magică, Bulă întreabă un localnic:

– Chiar e adevărat ce se spune, că este un loc magic?

– Da! Când am venit aici, nu puteam vorbi, nu aveam păr deloc și nu puteam merge. Acum, uită-te la mine!

– Dumnezeule, chiar este un loc magic! Dar de cât timp sunteți aici?

– Hmm, cam de când m-am născut!

Alte bancuri amuzante cu Bulă. Râzi cu lacrimi!

Profesoara este în fata clasei și scrie un exercițiu la tabla. Bulă țipă:

– Domnișoară, aveți păr sub braț!

Înfuriată profesoara îl trimite pe Bulă acasă pentru restul zilei.

A doua zi, profesoara împinge scaunul de la catedra cu bratul stâng si Bula striga:

– Domnișoară, aveți păr și sub celalalt braț!

Acum Bula este trimis acasă pentru tot restul săptămânii.

Luni, doamna profesoara scapă creta.

Când o ridică, îl aude pe Bulă:

-Va pup pe toți! Ne revedem după sărbători…!

La școală profesoara lui Bulă dă clasei să facă drept tema, o propoziție cu expresia:„mama e numai una”. Următoarea zi la școală profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziții au făcut cu „mama e numai una”:

-Ionel, tu ce ai scris?

-Pai, când am fost bolnav mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.

-Bravo! Dar tu Georgele, ce ai scris?

-Când nu știam sa fac un exercițiu la matematica mama m-a ajutat, mama e numai una.-Excelent! In sfârșit a venit si rândul lui Bula. -Si tu Bula ce ai scris?

-Pai eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame si am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a zis ca sunt doua chiftele in frigider, am deschis frigiderul si am strigat: Mama e numai una!

