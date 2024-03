BANC | Bulă și păpușa gonflabilă

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Vezi ce face Bulă când intră într-un magazin erotic. Spor la râs și voie bună!

Bulă intră într-un magazin erotic. Vânzătoarea îl vede buimac și îl întreabă:

– Ce doriți să cumpărați?

– Aș vrea o păpușă de aia gonflabilă, domnișoară! Dar vreau una second-hand.

– Cum așa, domnule?! De ce vreți una folosită?

– Pentru că mie îmi plac alea cu experiență multă.

Alte bancuri cu Bulă

Bulă și Ștrulă

– Bulă, am nevoie de ajutorul tău. Dar te rog să nu spui nimănui.

– Ce s-a întâmplat, Ștrulă, cu ce pot să te ajut?!

– Sunt în belea, frate. Am pierdut tot salariul la păcănele. Poți să mă ajuți cu 3.000 de lei? Ți-i dau luna viitoare, la salariu? Dar să nu spui la nimeni, că nu vreau să mă fac de râs.

– Stai liniștit, Ștrulă. Bani nu am să-ți dau, dar îți promit că nu o să spui nimănui.

Bulă dă anunț la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că veţi obţine prea multe răspunsuri la asta.

– Ai dreptate. Adaugă şi brunete, totuşi.