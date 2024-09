BANC | Bulă stătea trist la bar și privea în gol

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze, așa că vă pune la dispoziție o glumă bună. Știm cât de mult vă plac bancurile cu Bulă, iar noi vă prezentăm unul nou. Ești gata să râzi cu lacrimi?

Iată bancul acestei zile:

Bulă stătea trist la bar și privea în gol. Barmanul îl vede și îl întreabă:

– Ce s-a întâmplat, Bulă? Nu prea ești în apele tale.

– Este vorba despre băiatul meu de 12 ani.

– Ah, nu-mi spune… se bate cu ceilalți copii la școală? Nu-i o problemă… și al meu face la fel, e normal pentru vârsta lor.

– Aș vrea eu să fie asta, însă e mult mai rău de atât. A lăsat-o gravidă pe superba noastră vecină de 18 ani.

– Fii serios, Bulă! Asta e vrăjeală… E imposibil!

– Nu, nu este. Să vezi ce a făcut fiu-miu. Mi-a înțepat toate prezervativele!

Alte bancuri cu Bulă

Pentru o zi plină de râsete, noi vă prezentăm și alte bancuri cu Bulă.

Bulă, întâlnire cu fosta soție

Bulă se întâlnește cu fosta nevastă, la 5 ani de la divorț. Bubulina îi spune, pe un ton curios:

– Bulă, o singură întrebare am.

– Ia zi, Bubulino.

– Dar te rog sa fii sincer.

– Promit!

– Ai plâns măcar o dată în ăștia 5 ani, de când am divorțat?

– Da, bineînțeles.

– Când?

– Atunci când am scăpat ciocanul peste picior.

Bulă și știucile

– Bulă, mai știi ştiucile alea pe care le-ai prins asta vară, când ai fost la pescuit cu prietenul tău, Ștrulă?

– Sigur că da, Bubulino.

– Ei bine, una dintre ele tocmai a sunat să te anunţe că ai devenit tată!

Bulă, oprit de Poliție

Bulă este oprit de un echipaj de la Rutieră. Polițistul îl întreabă:

– Domnule Bulă, este clar că sunteți beat. De ce ați băut?

– Am un motiv întemeiat. Mi-a născut nevasta!

– Bine, bine. Dar ce e cu mortul din portbagaj?

– Domnul polițist, el este tatăl copilului.

Bulă și cele trei blonde

„Bulă își savurează berea într-un bar. Din dorinţa de a conversa, se apleacă spre femeia solidă de lângă el şi îi spune:

– Vrei să auzi un banc trăznet cu blonde?

Cu o voce răguşită, ea îi răspunde:

– Până să te apuci să spui bancul, cred că ar fi bine să clarific câteva detalii: sunt blondă, am 1.80 m, 88 kg şi sunt campioană balcanică la judo. Blonda de lângă mine are tot 1.80 m, 78 kg și este ofiţer de aviaţie. Cea care stă lângă ea are 1.85 m, 85 kg, este halterofilă şi, ai ghicit deja, este tot blondă. Ei bine, acum mai vrei să ne spui bancul acela cu blonde?

– Nu prea. Pentru că n-am chef să explic poanta de trei ori!”