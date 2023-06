BANC | „Bulă, știi să acorzi primul ajutor?”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc genial cu Bulă. Vezi ce pățanie are cel mai iubit personaj din glumele românești pe vremea când era elev. Râzi cu lacrimi!

Iată bancul:

„- Bulă, știi să acorzi primul ajutor?

– Da, doamna profesoară.

– În acest caz, răspunde-mi la următoarea întrebare: Ce faci dacă vezi pe cineva că se împiedică și cade?

– Asta e simplă, doamna profesoară. Încep să râd!”

(VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | De ce l-au concediat pe Popescu)

Bancuri cu Bulă

Bubulina merge la ghicitoare și află ce a făcut Bulă

„Bubulina ajunge acasă supărată, cu o falcă-n cer și cu una-n pământ. Îl cheamă pe Bulă:

– Bulă, am fost la ghicitoare și mi-a spus că nu mă mai iubești.

– Ei, femeie.

– Este adevărat, așa mi-a zis!

– Și câți bani i-ai dat, Bubulino?!

– 200 de lei.

– Of, Bubulino. Eu puteam să îți spun asta gratis”

Bulă merge la medic

„Pe Bulă îl doare capul și se duce la medic.

-Aveți nevastă?

-Da.

-De câte ori vă culcați cu ea?

-De 3-4 ori.

-Pe săptămână?

-Nu, pe zi!

-Amantă aveți?

-Da.

-De câte ori vă culcați cu ea?

-De 4-5 ori.

-Săptămânal?

-Ah, nu… zilnic!”

Bulă se ceară cu soacra

„Într-o seară, Bulă se ceartă cu soacra lui. Bătrâna îi zice:

– Nu știu ce o fi văzut fiică-mea la tine, chiar nu îmi pot da seama.

– Ei, e simplu, mamă-soacră!

– Ce?!

– Dacă ți-aș arăta, mi-ai spune că sunt nesimțit!”

Moare soacra lui Bulă

„Bulă se întâlnește pe stradă cu un prieten care îl întreabă:

-Bulă, am auzit că ți-a murit soacra. Ce a avut?

-Ceva bijuterii, un televizor și puține economii…

-Nu asta te-am întrebat. Ce i-a lipsit?

-Păi, mașina, o casă sau un apartament proprietate personală…

-Bulă, de ce a murit?

-A fost la noi în vizită și eu i-am spus să meargă în pivniță să ducă niște cartofi, să facem pireu. A căzut pe scări și și-a rupt gâtul.

-Ce ghinion! Și ce ați făcut?

-Macaroane cu brânză”

Vine într-o zi Dumnezeu și cu Sf. Petru la Bulă și îi spun că îi pot îndeplini trei dorințe

„– Da’ ia’ aminte, Bulă, că soacra ta va avea de două ori mai mult din orice îți dorești tu. Deci?

– Ia, Doamne, vreau și eu un conăcel, acolo, cu 100 mp, teren de tenis, piscină etc.

Apare într-o clipă un căsoi uriaș, cu piscină, teren de tenis etc.

Alături, apare un căsoi de două ori mai mare, cu două piscine etc.

Vede Bulă, se face verde…

– A doua dorință, Bula ! Nu foarte convins și încă șovăind, Bulă zice:

– Dă-mi, Doamne, 10 milioane de dolari.

Apar împrejur pungi cu bani peste tot.

Pe proprietatea de alături, la soacră-sa, apare un munte de două ori mai mare de bani.

Bulă transpiră, se face roșu că racu’…

– Mai ai încă o singură dorință de îndeplinit, gândește-te bine!

Bulă:

– Doamne, mi-a ajuns. NU MAI VREAU NIMIC.

– Hai, Bulă, că nu o să mai așa o ocazie a doua oară în viață…

– Nu, nu, nu!

– Te mai întreb ultima dată…

Stă Bulă și se gândește profund:

– Doamne, bate-mă până sunt pe jumătate mort!”

(NU RATA: BANC | „Vasile, eu cred că o să divorțez”)