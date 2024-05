BANC | Bulă sună la o agenție de turism

Banc. Este dimineață, motiv pentru care este momentul să vă începeți ziua cu zâmbetul pe buze. De data aceasta, vă propunem un banc în care Bulă se află în centrul atenției. Bărbatul sună la o agenție de turism, pentru a se informa de costul unei vacanțe. Spor la râs!

– Alo, mă numesc Bulă. Sunteți agenția de turism?

– Da, domnule Bulă. Cu ce vă putem ajuta?

– Vreau să mă odihnesc. Ce îmi recomandați?

– De câți bani dispuneți?

– 1.000 de lei.

– În acest caz, vă recomand să vă odihniți acasă.

Vezi și BANCUL ZILEI | ”TRATAMENTUL DUMITALE E BUN ȘI LA HEMOROIZI?!”

Vezi și BANCUL ZILEI | ȘEFUL ÎȘI SUNĂ NOUL ANGAJAT, CHIAR DE 1 MAI

Inspecția, Bulă și pachețelul pentru școală – hamsii!

Bulă era elev în clasa întâi. În fiecare zi, venea cu hamsii de mirosea școala ca o pescărie. La un moment dat, învățătoarea îi anunță că a doua zi vor avea inspecție și îi atrage atenția lui Bulă să lase hamsiile acasă măcar în ziua respectivă și să își ia altceva de mâncare la el.

A doua zi, inspecție! Ora decurge bine, vine pauza. Inspectorul rămâne și în pauză să vadă ce fac elevii, dacă mănâncă frumos și igienic. Fiecare își pune șervețelul pe masă și scoate unul – un sandwich, altul – biscuiți, etc. Bulă întinde un prosop pe masă și scoate dintr-o pungă o grămadă de icre negre. Învățătoarea înlemnește, inspectorul salivează.

După ce trece inspecția, învățătoarea îl ceartă pe Bulă:

– Bine, măi, obraznicule, până acum veneai cu hamsii și acum vii cu icre negre? De unde le ai?

– Nu, doamnă! Toată noaptea am stat și am scos ochii la hamsii…

Citește și BANC | „COPILUL ĂSTA ŞI-O ÎMPACHETAT PENTRU WEEKEND-UL ĂSTA 11 BERI”

Banc. Farmacistul și soluția pentru creșterea părului

La farmacie:

– Aveti soluție pentru creșterea părului?

– Avem.

– E de calitate bună?

– Sigur. Vedeți la casă omul acela cu mustăți?

– Da.

– E soția mea. A încercat să scoată dopul de la sticluță cu dinții!