BANC | Bulă sună la telefon: „Alo, am sunat să-ți spun că te iubesc”

Bancul zilei de joi îl are în prim plan pe Bulă, celebrul personaj al satirei românești. În gluma de azi el poartă o discuție extrem de amuzantă la telefon. Schimbul de replici dintre Bulă și interlocutorul său este savuros!

Bancul zilei te face să râzi cu lacrimi

Redăm în continuare discuția:

Bulă sună la telefon:

– Alo, am sunat să-ți spun că te iubesc!

– Cine sunteți, domnule?

– Eu, Bulă!

– Domnule Bulă, cred că este o greșeală. La ce număr ați sunat?! Noi suntem fabrica de bere din Cluj-Napoca.

– Da, știu!

Un alt banc care te va face să râzi cu poftă aduce în prim plan discuția amuzantă dintre un bărbat grăbit ce se află în drum spre o înmormântare și vânzătoarea de la o farmacie.

Un bărbat intră grăbit în farmacie și o roagă pe farmacistă:

– Doamnă, dați-mi repede un prezervativ negru!

– Nu știu dacă avem prezervative negre. Dar pentru ce vă trebuie?

– Un amic bun a murit și merg să-i prezint condoleanțe văduvei!

Un nou banc cu Ion și Maria. Nu o să te oprești din râs!

Acest banc vă redă discuția amuzantă dintre două personaje îndrăgite ale umorului românesc, Ion și Maria. Fiecare dintre cei doi încearcă să-și surprindă partenerul cu câte o veste. Ce a ieșit, citește în continuare!

Redăm discuția amuzantă dintre Maria și Ion:

Maria se hotărăște să-i spună lui Ion că vrea să divorțeze.

Vine Ion acasă.

Maria: – Ioane, am o veste proastă să-ți spun.

Ion: – Eu am o veste bună.

Maria: – Spune tu primul.

Ion: – Am câștigat la loto o gramadă de bani.

Maria: – Am ars cârnații…..

