BANC | Bulă, un romantic din greșeală

Discuția hilară dintre Bulă și Bubulina, după ce ea își prinde soțul muncind prin bucătărie. Ce a putut să-i spună acestuia?

Iată gluma de astăzi:

„Bubulina ajunge acasă și îl găsește pe Bulă hărnicind prin bucătărie ca o furnicuță. Masa pregătită pentru două persoane, lumânări, muzică romantică.

– Vai, Bulă, ce surpriză mare!

– Da, chiar că surpriză! Sincer să fiu, Bubulino, eu am crezut că te întorci din delegație abia mâine seară”

Alte glume amuzante

Pentru o zi plină de zâmbete și voie bună, noi îți prezentăm și alte glume care te vor lăsa fără cuvinte. Ești pregătit să râzi cu lacrimi? Hai să dăm drumul distracției!

Interviu la angajare:

Bulă se prezintă foarte interesat:

– Caut de lucru!

– Aveți experiență?

– Da! Am trei ani și ceva de când tot caut!

Bulă vine acasă de la ultima zi de școală

Bulă vine acasă de la ultima zi de școală și taică-su îl întreabă:

– Bulă, ce mai e nou pe la școală?

– Mai nimic! Tocmai ce mi-au prelungit contractul pentru clasa a șaptea

Mama lui Bulă stătea de vorbă cu două vecina

Mama lui Bulă stătea de vorbă la cofetărie cu două vecine. Subiectul: cât de mult câștigă copiii lor.

Prima:

– Vasile, băiatul meu, a ajuns mare chirurg și are atât de mulți bani încât a făcut cadou o mașină unui prieten de-al lui.

A doua:

– Gheorghiță al meu a ajuns mare avocat și are atâția bani încât a făcut cadou un apartament unui prieten de-al lui.

Mama lui Bulă:

– Bulă al meu n-a învățat nimic, nu s-a ales nimic de el, e șomer și se droghează. Și, colac peste pupăză, e si homosexual. Norocul lui că are doi amanți, unul doctor și unul avocat, care i-au fpcut cadou o casă și o mașină.

La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă

La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, cum îi zici lui Ştrulă, în engleză, „Ştrulă, vino încoace“! – Ştrulă, come here!

– Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo“?

Stă Bulă, se gândeşte un pic, apoi răspunde sigur pe el:

– Mă duc în partea cealaltă şi îi zic: „come here“!