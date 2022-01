Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi:

– Bună ziua. Ieri am cumpărat un computer și nu pornește.

– Bună ziua. Ați apăsat pe butonul mare de pe unitate?

– Da, am apăsat.

– Verificați cabul de alimentare din spatele computerului.

– Ok, să iau o lanternă și verific.

– Pentru ce aveți nevoie de lanternă:

– Îi întuneric. Nu avem curent de ieri…