BANC | Ce a făcut Dumnezeu în ziua a șaptea, de fapt

Banc. Este prânz, un moment oportun să vă readucem zâmbetul pe buze! Voi știți ce a făcut Dumnezeu, în ziua a șaptea, de fapt? Râsul va fi stârnit, atunci când veți descoperi!

După ce Dumnezeu a creat femeia, i s-a făcut milă de bărbat și l-a învățat cum să facă palinca…

Banc. Întoarcerea din luna de miere

Doi tineri căsătoriți se întorc din luna de miere. A doua zi, mireasa își sună mama, plângând:

– Deci, cum a fost, fiica mea?

– Oh, mamă, a fost minunat. Atât de romantic! Mamă, dar imediat ce am ajuns acasă, a început să-mi vorbească urât. Nu am auzit niciodată astfel de cuvinte! Trebuie să vii să mă iei acasă! Te rog, mamă!

– Hai, draga mea, calmează-te! Ce ți-a spus?

– Nu vreau să-ți spun. Îmi e atât de rușine. E îngrozitor. Trebuie să vii să mă iei acasă. Te rog, mamă!

– Draga mea, ce lucruri oribile îți zice? Știi că mie îmi poți spune orice.

– Mamă, îmi spune cuvinte precum „gătește cina”, „calcă-mi o cămașă”, „șterge praful” și „fă patul”!

Doctorul care merge la o „urgență”

Un doctor aude la telefon vocea familiară a unui coleg:

– Avem nevoie de un al patrulea la poker.

– Vin imediat, zice doctorul. Pe când se îmbracă, soția întreabă:

– E ceva grav?

– Sigur. Deja sunt trei doctori acolo!