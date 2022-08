BANC | Ce defect are o fată care vrea să se mărite

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN vă propune un banc care te va face să râzi cu poftă.

Un tip citește un anunț matrimonial in care se spunea ca fata are o mulțime de calități dar și un defect și se hotărăște să sune să vadă despre ce e vorba:

– Bună ziua! Am citit anunțul, îmi place fata, are numai calități.. dar despre ce defect fizic e vorba?

– E gravidă, dar abia se vede!..

Și încă o glumă care să vă facă să zâmbiți

La ușa lui Bulă sună un neamț.

– Nu vă supărați, mă puteți găzdui și pe mine la noapte? Plătesc bine.

Bulă acceptă și îl culcă pe neamț în singurul pat pe care îl avea, între el și Bubulina.

A doua zi, neamțul plătește și pleacă.

– Mi se pare mie, sau neamțul s-a dat la tine azi-noapte?

– Așa e!

– Și tu n-ai zis nimic?

– Păi ce, eu știu nemțește?

Sursă foto: Pixabay