BANC | ”De 2 săptămâni, nevastă-mea mă tot dă afară din casă când vin beat”

”Doi bețivi într-un bar. La un moment dat, unul dintre ei zice:

– De 2 săptămâni, nevasta mă tot dă afară din casă când vin beat. Ce să fac?!

– Când ajungi în fata ușii… te dezbraci și ea nu poate să te lase afară, că doar ce o să zică vecinii?

– Ok!

Zis și făcut. După câteva zile, cei doi se reîntalnesc la bar:

– Băi, am facut cum ai zis tu…

– Așa, și?!

– Stai să-ți zic… am ajuns în fața ușii, m-am dezbrăcat, s-a deschis ușa, am intrat și am auzit: "Urmează stația Piața Sudului, cu peronul pe partea dreaptă"