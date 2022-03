BANC | Discuție între două prietene: ”Ce faci, fată?” – ”M-ai prins în mijlocul unei partide de amor”

Banc. Vă îndulcim seara cu o serie de bancuri cu și despre femei!

Discuție între două prietene:

– Ce faci fată?

– Bine. M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!

– Ah, scuză-mă !

– Nu-i nimic, oricum trebuia să schimb „bateria”!?

Două femei stau de vorbă:

– De unde ai știut că e alesul inimii tale?

– Pai, cum l-am văzut, cum mi-am dorit să-l enervez.

Doi bărbaţi se întâlnesc în gară:

– Ce faci aici, mă?

– O caut pe nevastă-mea că am pierdut-o!

– Mă, ce coincidenţă, şi eu am pierdut-o pe a mea!

– Da’ cum arată a ta?

– E înaltă, roşcată, are sânii mari şi picioare lungi! Apropo, a ta cum arată?

– Las-o pe a mea! Hai s-o căutăm pe a ta!!!

– Ce ai pățit la ochi?

– M-a lovit nevasta…

– De ce?

– I-am vorbit cu „tu”.

– Pfff, dar ce fel de relație aveți de te-a lovit pentru atâta lucru?

– Păi, aseară, când mâncam, mi-a zis: „Știi, noi n-am mai făcut dragoste de 3 luni”.

La care eu i-am răspuns: ”Poate tu …”

Un bărbat abordează o femeie foarte frumoasă într-un hipermarket:

– Nu vă supărați, mi-am pierdut soția prin magazin. V-ar deranja dacă am sta de vorbă pentru câteva minute ?

– De ce ?

– Pentru că de fiecare dată când vorbesc cu o femeie frumoasă, soția mea apare de nicăieri.

