BANC | Discuție pe WhatsApp după prima întâlnire

„Să știi că mi-a plăcut foarte mult prima noastră întâlnire. Ești o tipă deosebită. Un dar al zeilor. Dacă aș fi poet, ți-aș închina o glosă pentru fiecare gest al tău. Chipul tău angelic, desăvârșit în absolut, mi-a tulburat existența. Spune și tu ceva.

Mam d-us s-ami fac unghi cu gel. Iti scriiu m-ai ancolo”.

„Bună, sunt însărcinată”

„Bună, sunt însărcinată. Vreau să păstrez copilul, te rog nu te supăra pe mine. Iartă-mă că îndrăznesc, știu că soția ta este asistentă medicală și poate știe ea un medic bun că vreau să fac o ecografie.

Bună, nu știu dacă te pot ajuta pentru că soția mea se uită în telefonul meu când mi-ai scris și după ce a citit al 4-lea mesaj de la tine, a plecat de acasă. De ce dracu nu ai scris totul într-un singur mesaj”.

Bubulina e lăsată singură, acasă

Bulă îi spune nevestei:

– Bubulino, calcă-mi și mie cămașa, că am ședință importantă astăzi!

– Bulă, tu te duci la femei!

– Nu, draga mea! Am o ședință foarte importantă și am nevoie să fiu aranjat. Te rog, pregătește-mi și cravata!

– Bulă, tu chiar te duci la femei!

– Nuuu, Bubulino! Te rog adu-mi și parfumul ăla șmecher!

– Aaa, e clar! Chiar te duci la femei, la cum te aranjezi.

– Nu, promit!

Se întoarce Bulă beat, la ora 4:00 dimineața. O trezește pe Bubulina și îi spune:

– Bubulino, să-ți zic ceva! Ai cobit!

Un bărbat se face comis voiajor

„Un tânăr se duce la un supermarket să se angajeze. Managerul îl întreabă:

-Ai ceva experiență în vânzări?

-Da, am fost comis voiajor.

-Bine, ești angajat! Începi de mâine, iar la sfârșitul programului am să vin să văd cum te-ai descurcat.

A doua zi, se prezintă omul la treabă, iar la sfârșitul programului, vine managerul și îl întreabă:

-Ei, câte vânzări ai făcut azi?

-Una, răspunde tânărul.

-Cum asta? Media de vânzări pe angajat la noi este de 20-30 pe zi! De cât ai vândut?

-De 101.237,64 dolari.

-101.237,64 dolari? Dar ce ai vândut?

-Mai întâi, i-am vândut un cârlig mic de pescuit. După aia, i-am vândut unul de dimensiune medie. După aia, i-am vândut o lansetă. Pe urmă, l-am întrebat unde merge să pescuiască și mi-a spus că pe coastă, așa că i-am spus că-i trebuie o barcă, așa că am fost la raionul de specialitate și i-am vândut șalupa aia cu două motoare. Pentru că mi-a zis că Honda e prea mică să remorcheze șalupa, l-am dus la raionul auto și i-am vândut un Jeep Grand Cherokee.