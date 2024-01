BANC | „Domnule doctor, mi-ați zis că, dacă îi legați trompele uterine lu’ nevastă-mea, nu mai avem copii”

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un bărbat, care îl trage la răspundere pe medic, în urma operației de legare a trompelor pe care a suferit-o soția. Deznodământul este hilar.

– Să trăiți domule doctor, mi-ați zis că dacă îi legați trompele uterine lu’ nevastă-mea nu mai avem copii.

– Așa este, de ce? Ce s-a întâmplat?

– Păi după operație ne-am dus acasă și copiii erau acolo. Să ne dați banii înapoi.

(CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | ERA UNA LA TV CARE ZICEA CĂ IUBI E AERUL PENTRU EA)

„Am pierdut toți banii și dorm ca un copil”

Un jucător la bursă pierduse mulți bani într-o zi. A doua zi, un cunoscut îl întreabă:

– Am aflat că ai pierdut mulți bani ieri. Ești ok? Cum te descurci?

– Sunt foarte bine. Am dormit aseară ca un bebeluș.

– Da? Cum adică?!

– Mă trezeam din două în două ore și plângeam…

Alte bancuri amuzante

Trei tipi merg la pescuit. Stând acolo pe baltă, mai prindeau câte ceva, mai povesteau. Unul zice:

-Bă, ce muncă de lămurire a trebuit să duc cu nevastă-mea ca să mă lase să vin la pescuit. Nu m-a lăsat până nu i-am promis că săptămâna asta zugrăvesc în toată casa.

Altul zice:

-Și eu am pățit la fel. Nici pe mine nu m-a lăsat nevastă-mea până nu i-am promis că săptămâna asta schimb gresia la baie.

Al treilea zice râzând:

-Mă, băieți, voi nu știți să puneți problema! Eu nu am pomenit nimic de pescuit. Aseară am pus alarma telefonului, pe vibrații, să mă trezească la 4:30 și am băgat telefonul în buzunar la pijama. Când m-a trezit, am luat-o în brațe pe nevastă-mea așaaa, la sentiment, și i-am șoptit la ureche: „Nu pot să dorm și pace! Ce zici, facem o partidă de sex, sau plec la pescuit?” și ea mi-a zis: „Vezi, îmbracă-te gros, să nu răcești!”

(VEZI ȘI: BANC | „BUBULIUNO, UNDE SUNT ȘTERGĂTOARELE DE LA MAȘINĂ?”)