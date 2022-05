BANC | Domnule polițist, mi s-a furat bicicleta!

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN vă propune un banc care te va face să râzi cu poftă.

Vine un popă la Poliție:

– Domnule polițist, mi s-a furat bicicleta! Vă rog frumos să mi-o găsiți pentru că eu sunt un om mort fără ea… am slujbe de ținut in satele vecine și nu am cu ce să ajung acolo!

Caută polițiștii ce caută vreo 2 zile, dar nu găsesc nimic.

Se duc la popă și îi zic:

– Părinte, nu am putut să-ți găsim bicicleta, dar uite ce să faci…mâine când ții slujba la noi în sat, atunci când zici care e treaba cu cele 10 Porunci, te opresti puțin după ce o zici p-aia cu: „Să nu furi!” și vezi cine se înroșeste la față. După aia vii și ne spui nouă și rezolvăm.

Vine popa după slujbă fericit la politisti și le spune:

– Gata, băieți, s-a rezolvat!

Polițiștii:

– Ei, cine s-a înroșit?

Popa:

– Stați putin că nici n-am ajuns la a 7-a poruncă („Să nu furi!”) pentru că la a 6-a („Să nu preac*rv*ști!”) mi-am adus aminte unde mi-am uitat bicicleta!

Și încă o glumă care să vă facă să zâmbiți

Un comis voiajor bagă divorţ nevestei pentru infidelitate.

La proces judecătorul întreabă:

– Şi cum aţi ajuns la concluzia că soţia vă înşeală?

– Ştiţi, domnule judecător, eu sunt mult pe drumuri şi la sfârşitul săptămânii, fiind şi eu acasă, mă distrez şi eu cu soţia.

ŞI aşa într-o duminică în focul dragostei bate vecina de lângă în perete şi strigă:

„Nici măcar măcar la sfârşit de săptămână nu puteţi înceta cu amorul”!

