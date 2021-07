BANC| Două neveste povestesc despre seara de dinainte

Începe-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi:

Două neveste, povestind despre seara de dinainte: Prima:

– Aseară a fost cumplit! A venit al meu acasă, obosit, a băgat iute în el 2-3 sarmale,a profitat de mine 2 minute și s-a culcat.

A doua: – Aseară a fost una din cele mai minunate seri din viața mea. Am ajuns acasă de la muncă, el mă aștepta cu lumănări aprinse. M-a scos la restaurant, unde am mancat grozav și am băut șampanie. Am venit acasă pe jos, într-o plimbare romantică, ne-am iubit o ora întreagă și apoi încă o oră am stat la povești, ca pe vremuri…

Cei doi soți, povestind despre seara precedentă: Primul:

– Aseară a fost super! Am ajuns acasă de la birt, rupt de foame. Am ras niște sarmale extraordinare făcute de nevastă-mea, i-am tras-o iute să mă descarc și am dormit ca un prunc!!

Al doilea: – Nu-mi aminti de seara de ieri!! Ajung rupt de oboseală acasă, sigurantele arse. Aprind niște lumănări, să văd ceva. Vine nevastă-mea, îi zic să încălzească mâncarea, dar cuptorul electric nu merge. O scot la restaurant, și mâncam ceva, dar ea își comandă și sampanie. Rămân fără bani de taxi, așa că la toata oboseala mea, mergem pe jos vreo oră până acasă. Acolo, are chef de „șmecherii”, dar la nervii pe care-i am, eu nu am chef de nimic. Se chinuie și mă „mângâie” vreo ora până reusește ceva. Și colac peste pupază, după aia a trebuit s-o mai ascult încă o ora cum și-a petrecut ziua la lucru!!