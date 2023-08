BANC | „Dumnezeule, cât ești de frumoasă! Vrei să fii iubita mea?”

Banc. Un tip îi trimite unei fete un mesaj prin care îi face un compliment și, apoi, o întreabă dacă dorește să formeze un cuplu. Tipa nu acceptă din prima, dar bărbatul începe să își etaleze calitățile pe care le are. Mesajele stârnesc amuzamentul! Spor la râs!

– Dumnezeule, cât ești de frumoasă! Vrei să fii iubita mea?

– Mulțumesc, dar am iubit.

– Știu să fac mâncare, curățenie, să dau cu mopul, să calc, să spăl vasele și rufele. Sunt răbdător cu tine când mergem în mall și vrei să probezi 75 de rochii, când răcesc eu nu mă vait, mereu o să îți dau dreptate. Urăsc fotbalul și nu beau alcool, nu am prieteni cu care să ies. Dacă te doare capul te înțeleg și, cel mai important, jur că toate prietenele tale sunt mai grase și mai urâte decât tine.

– Bă, ești nebun, când poți să începi?

Bărbatul care vrea să-i trimită soției un e-mail, dar greșește o literă și textul ajunge la o văduvă

Un cuplu decide să plece în Caraibe. Soția decide să vină mai târziu, din cauza serviciului.

Când soțul a ajuns la hotel, a decis să-i scrie un mail soției, dar a greșit o literă din adresă și mailul a fost trimis la o altă adresă.

Mailul ajunge, din greșeală, la o văduvă ce venise tocmai de la înmormântarea soțului. Ea citește mailul și leșină.

În mesaj scria:

”Draga mea, am ajuns bine. Probabil te va surprinde să primești vești de la mine pe această cale, dar acum am calculator aici și poți trimite mesaje persoanelor dragi. Doar ce-am ajuns și am verificat ca totul să fie pregătit pentru venirea ta, vinerea viitoare. Abia aștept să te vad și sper ca această călătorie să fie la fel de liniștită, ca a mea. Nu-ți lua multe haine, că aici e o căldură infernală”.

