Bancul dimineții | Interviu de angajare: „Ia laptopul ăsta și încearcă să mi-l vinzi!”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze de la prima oară a dimineții, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Conversația hilară dintre un patron și un candidat, la un interviu de angajare.

„Am fost la un interviu pentru angajare. La proba practică mi s-a spus:

– Ia laptopul meu și încearcă să mi-l vinzi!

Am pus mâna pe el, l-am luat sub braț și am ieșit din birou. După două minute am fost sunat să i-l aduc înapoi. I-am răspuns că asta îl costă 250 de euro”.

(VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Bulă avea 3 iubite și nu știa cu care dintre ele să se însoare)

(NU RATA: BANC | „Vă rog să fiți atent, că sunt mamă a 8 copii”)

Alte bancuri amuzante

Un italian angajează 3 români

„Un italian angajează 3 români să-i vopsească gardul care împrejmuia casa.

Dis-de-dimineaţă, înainte de a pleca la serviciu, italianul le dă celor trei instrucţiunile:

– Aveți aici 3 găleţi de vopsea care vă vor ajunge să vopsiţi tot gardul. În bucătărie e mâncare, când o să vă vină foame, vă puteţi servi. Aaa, era să uit. Aţi văzut calul pe care îl ţin închis în spatele curţii? Să nu cumva să lăsaţi poarta dechisă să scape de acolo că nu ştiu ce fac cu voi. S-a înţeles?

– Am înțeles şefu, răspund românii într-un glas. Pleacă italianul, iar românii se apucă de treabă. Nu după mult timp, unul din ei zice:

– Măă, mie mi-a venit foame, hai să vedem ce are ăsta de mâncare! Bucătăria italianului, plină de bunătăţi. După un ospăţ pe cinste, românii caută şi ceva de băut, dar nu găsesc decât apă şi suc. Atunci, unul dintre ei zice:

– Mă, ştiu eu cum să facem rost de băutură. Mergem şi vindem o găleată de vopsea, cumpărăm băutura, iar vopseaua de rămâne o mai diluăm, o mai lungim şi terminăm noi gardul. După ce au băut s-au apucat de vopsit, dar când mai aveau vreo 3 m din gard se termină vopseaua.

– Acum ce dracu facem? De unde luăm vopsea? Italianul o să-şi dea seama că noi am luat-o”.

Leul se dă în spectacol

„Leul se trezeşte într-o dimineaţă simţindu-se cu adevărat important. Iese la plimbare şi întâlneşte o maimuţă pe care o întreabă:

– Care este animalul cel mai de temut din junglă?

Maimuţa, tremurând, zice:

– Maria Ta, leule!

Mai târziu întâlneşte o antilopă şi o întreabă:

– Care este animalul cel mai de temut din savană?

Antilopa, tremurând, zice:

– De departe Maria Dumneavoastră, leule!

Mai încolo, leul întâlneşte un elefant şi întreabă:

– Care este animalul cel mai fioros din junglă?

Ca din puşcă, elefantul încolăceşte leul cu trompa şi începe să-l izbească de copacii din stânga şi din dreapta. Şi tot aşa de câteva ori, după care îl aruncă de pământ şi începe să sară pe el cu toate cele patru picioare ale sale. Când îi dă drumu, leul se trase deoparte, se scutură de praf şi, încă ameţit, zice:

– Şi tu, elefantule! Numai din cauză că nu ştii răspunsul, nu trebuie să îţi ieşi în halul ăsta din pepeni!”.