BANC | După 5 ore de băut, Bulă și Ștrulă intră în casă

Iată gluma:

Iată gluma:

„După 5 ore de băut la cârciumă, Bulă și Ștrulă intră în casă. La un moment dat, Ștrulă urlă:

– Bulă, Bulă!

– Ce este, mă?!

– Vino repede!

– Ce s-a întâmplat?

– Bulă, este unu’ cu nevastă-ta în pat!

– Ștrulă, fă liniște, că avem doar două beri în frigider!”

Bancuri cu Bulă și Ștrulă

Bulă şi Ştrulă în timpul războiului de independenţă

„– Măi Ştrulă, zice Bulă, hai mă să-i omorâm pe turcii ăştia!

– Hai, dar cum?…

– Uite îi strigăm pe nume şi, cum răspund de după redută, îi împuşcăm.

– Gata!

– Hassan! (poc) Osman! (poc) Suleiman! (poc) Turcii încep să dispere!!!

– Hai măi să-i omorâm şi noi pe ei!

– Da’ cum?

– La fel: îi strigăm pe nume şi, cum răspund, cum îi împuşcăm!

– Bine dar cum să-i strigăm?

– Bulă, că ăsta e numele lor naţional!

Şi strigă turcii: BULĂ!!!

Da’ Bulă de după redută zice:

– Ştrulă ia vezi cine mă strigă!!!”

Bula și Ștrulă vor să treacă granița spre Ungaria, dar fără să-i prindă vameșii

„Bulă:

– Ștrulă băiete, am un plan bun, iar tu faci ce fac și eu.

Ștrulă:

– Bine mă!

Bulă trece granița noaptea și vameșii îi auziră.

– Stop, cine-i acolo?!

– Miau, miau, miau…!!!

– A, e doar o mâță.

– Văzuși, Ștrulă, ce trebuie să faci.

– Da!

Ștrulă trece granița și vameșii:

– Stop cine-i acolo!??

– Încă o pisică!”

Bulă găsește o grenadă

„Nu ştia ce e şi a băgat-o în gură.

Se întâlneşte cu Ştrulă şi Bulă îl întreabă pe el, poate e mai deştept.

Ştrulă îi cere grenada lui Bulă şi o băga şi el în gură.

Bulă vede cuiul şi îl trage.

Grenada explodează, făcându-i lui Ştrulă o gură până la urechi.

Bulă: Râzi tu, râzi, dar eu m-am speriat rău!”

Bula si Ștrulă se duc la un hotel de 100 de etaje, fără lift

„Bulă o întreabă pe recepționistă dacă are o cameră liberă.

Aceasta îi spune că are o cameră la etajul 100.

Ei acceptă și pornesc spre ea.

Urcă 30 de etaje și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă, urcăm!

Mai urcă încă 30 și Ștrulă spune:

– Bulă, vreau să-ți spun ceva!

– Nu acum, Ștrulă!

Mai urcă încă 40 de etaje și când ajung în fața camerei, Bulă spune:

– Acum poți să zici, Ștrulă!

– Am uitat cheile la recepție!”

