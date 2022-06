BANC | Femeia și bărbatul, în pat, după prima noapte de amor

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN vă propune un banc care te va face să râzi cu poftă.

Femeia și bărbatul, în pat, după prima noapte de amor.

Stau amândoi intinși pe spate și se uită la plafon.

Ce gândește femeia:

„A fost oare bine? Oare l-am satisfăcut? Uite cum stă și se uită incruntat la tavan. Ce nu i-a plăcut oare? Să il intreb? Mai bine nu, o să zică că sunt o proastă. O să-l întreb totuși”.

– Auzi iubire?

– Hmmm?!!

„Nici nu-mi răspunde, doar mormăie, precis am făcut ceva aiurea. Oare nu i-au plăcut s*nii mei sau mi-a văzut celulita. Poate nu i-a plăcut culoarea lenjeriei. De ce nu se uită la mine, imi vine să plâng, mă simt umilită… dar cum să-i spun? Dacă deschid gura, mâine nu mai vine.” „Oare ce nu i-a placut? Poate oja asta maro, data viitoare mă dau cu rosu purpuriu, am auzit eu că majoritatea barbatilor sunt încântați de această culoare. Da, așa fac și-mi iau și un ruj la fel.

Auzi tu.. cum se uită încrâncenat la tavanul ala, sigur se abține greu să nu comenteze ceva urăcios. Sper că nu m-am făcut total de râs.

Ce n-aș da să știu ce gândește!

Ce gândește bărbatul:

„Cum naiba stă musca aia pe tavan cu capul in jos de o juma’ de oră? Că nu-mi dau seama!”

Și încă o glumă care să vă facă să zâmbiți

Un tip se uita mulţumit în faţa unei oglinzi la bărbăţia lui:

– Dacă ar fi numai cu cinci centimetri mai lungă, eu aş fi regele!

Nevastă-sa se uită dezamagită la el şi-i spune:

– Dacă ar fi cu numai cinci centimetri mai scurtă, tu ai fi regina!

VEZI ȘI: BANC | BULĂ INTRĂ ÎN CAMERA BUNICII LUI ŞI-O SURPRINDE UITÂNDUSE LA UN FILM PENTRU ADULȚI

Sursa foto: Pexels.com