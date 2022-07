BANC | Ieri, într-un autocar pe ruta Viena – Arad, două femei se certau pe un loc

Banc. Într-un autocar pe ruta Viena – Arad, două femei aveau o dispută: care să se așeze pe scaun!? Reacția șoferului și gestul lor sunt hilare! Spor la râs!

Ieri, într-un autocar Eurolines, două femei se certau pentru un loc. Supărat, șoferul a strigat: ”Să stea jos aia mai urâtă!”.

Vă asigură că amândouă au călătorit 495 de kilometri în picioare și cu un scaun gol în fața lor!

Anunțul la închisoarea de femei

La închisoarea de femei:

– Fetelor, am două vești: una rea și una bună. Pe care o vreți prima?

– Pe cea bună!

– Mâine vă dăm morcovi.

– Uraaaa! Și aia rea?

– Rași!

10 femei ajung în Rai

10 femei ajung în Rai. La intrare se face o triere. Sfântul Petru le aliniază pe toate şi le zice:

– Cine şi-a înşelat bărbatul să facă un pas înainte.

9 fac un pas în faţă. Sfântul Petre le spune:

– Hai, trageţi-o de mână şi pe surda aia!

Femeia de la țară care merge la ginecolog

O femeie de la țară se duce la ginecolog :

Dom’ doctor, am o puzderie de copii, și cum nasc, cum rămân gravidă din nou. Ce mă sfătuiți să fac să nu mai rămân însărcinată?

– Păi, cel mai sigur ar fi să nu te mai culci cu bărbatul o perioadă.

– Am încercat, dom’ doctor, dar cu atâția copii pe cap, toată ziua muncesc, iar seara cad ruptă de oboseală și adorm de cum pun capul pe pernă, iar bărbatu-miu se strecoară lângă mine fără să-l simt de obosită ce sunt și…

– Atunci, dacă aşa stau lucrurile, te duci și cumperi un borcan de zece litri, iar seara când te culci, bagi picioarele în borcan și ai scăpat de necaz!

Femeia nu prea pricepu ce vrea doctorul să spună și întreabă: Cum în borcan, dom’ doctor?

– Aşa bine! Te culci cu picioarele în borcan și ai să vezi că nu mai rămâi gravidă. Metoda este garantată 100%.

După câteva luni bune, femeia vine din nou la doctor, „cu burta la gură”. Când o vede, doctorul o întreabă mirat: Ai rămas iar gravidă? Nu se poate! Cum s-a-ntâmplat? Ai cumpărat un borcan de zece litri, așa cum ți-am spus, în care să bagi picioarele când te culci?

La care femeia zice:

– Am cumpărat, dom’ doctor, dar n-am găsit borcan de zece litri și am luat două de cinci.

Sursă foto: Facebook