Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi:

– Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!

– Și cum a fost?

– Nimic deosebit… m-a tinut în fata usii o oră, iar când am intrat înăuntru, mi-a făcut programare peste o lună!

– Și tu ce ai facut?

– M-am dus peste drum la particular și am plătit!