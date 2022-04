BANC | În avion, pilotul uită microfonul deschis: ”După ce îmi beau cafeaua, mă duc să fac dragoste cu stewardesa aia blondă”

Banc. Vă îndulcim ziua cu o serie de bancuri cu și despre blonde.

În avion, pilotul vorbește cu copilotul:

– După ce îmi beau cafeaua, mă duc să fac dragoste cu stewardesa aia blondă!

Stewardesa aude și fuge să-i spună pilotului că a uitat microfonul deschis și se aude în tot avionul.

Pe la jumătatea aeronavei, un bătrân o oprește:

– Ce fugi așa, domnișoară? Lasă omul să-și bea cafeaua!

Două blonde :

– Auzi fată, ai auzit de Porsche-ul ăla care ajunge de la 0 la 100 de km în 4 secunde?

– Cum vine asta fată, adică dacă e drumul drept și liber pot să ajung de la Galați la București în 8 secunde?

O blondă se duce la doctor:

– Doctore, am o problemă! Vecinul meu are un câine care latră toată noaptea şi nu mă lasă să dorm!

– Nicio problemă! Am să vă prescriu un somnifer puternic, astfel încât somnul o să vină practic instantaneu!

A doua zi, blonda intră val-vârtej în cabinetul doctorului:

– Doctore, cu somniferul ăla nu merge!

– Cum așa?

– După ce mi-a luat trei ore ca s-o prind, javra vecinului n-a vrut să-l înghită!

Sursă foto: Pixabay