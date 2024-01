BANC | În noaptea nunții, mirele spune ofticat

Dragi cititori, dacă ați terminat cu obligațiile pe care le aveați astăzi, este momentul să vă relaxați! CANCAN.RO că propune un banc fabulos. Gluma constă în conversația unui cuplu proaspăt căsătorit. Ce observații au făcut cei doi în noaptea nunții? Spor la citit!

În noaptea nunții, mirele spune ofticat:

– După cum am văzut, n-am fost primul.

– După cum te-am văzut, n-o să fii nici ultimul!

Sperăm că am reușit să vă aducem zâmbetul pe buze. În plus, am pregătit o selecție bonus de bancuri pentru și mai multă veselie. Spor la citit!

O motocicletă buclucașă

Un motociclist se învârtea cu motocicleta lui în jurul unui restaurant, zicând:

– Cine are motocicletă ca a mea?

Mai trec două ore în care el tot se plimbă în jurul localului și zice același lucru. Pană la urmă, unul din restaurant iese, și îi spune:

– Ce te tot lauzi atâta cu motocicleta ta?

– Nu mă laud. Cine are motocicletă ca a mea, că nu știu cum s-o opresc!

Mărimea contează

Un copil merge la farmacie. Farmacista îl întreabă:

– Ce ai dori să cumperi?

Acesta răspunde:

– Prezervative

Farmacista îi zice:

– Nu dăm prezervative copiilor, cheamă-l pe tatăl tău să vedem ce mărime îi trebuie.

Copilul zicând:

– Am înțeles că nu dați prezervative copiilor, dar nu tata m-a trimis, ci mama că pleacă în delegație și nu știe mărimea dinainte.

Reportaj la fața locului

În plină iarnă, în apartamentul unei familii care a cerut decuplarea de la centrala care furniză energie termică și electrică, un reporter întreabă:

– Ce faceți dacă vă este frig?

– Ne strângem în jurul lumânării.

– Dar dacă este foarte frig?

– Ne apropiem și mai mult de ea.

– Dar dacă este ger, cu temperatura sub minus 20 de grade Celsius?

– În acest caz, aprindem lumânarea…

Mere sau prune?

Un ţăran negustor, cam bâlbâit de felul lui, vine în târg cu căruţa:

– Me-me-me-mere de-de-de vânzare!

Se apropie un trecător, se uită în căruţă, când colo, în căruţă erau prune.

– Păi bine domnule, dacă ai prune de ce strigi “mere”?

– Apăi, dacă strig “Prrrrrr-prrrrr-prrrrr-prune!” mi se opreşte calul!