BANC | „Iubi, hai să petrecem un weekend romantic, rupți de lume”

– Iubi, hai să petrecem un weekend romantic, undeva rupți de lume! Undeva unde arde focul în sobă, nu e internet și poți auzi urletul fiarelor!

– Iar vrei să mergem la mă-ta?

Regele și alegerea gărzii de corp

Un rege voia să-şi angajeze bodyguard. La probă rămân doar trei participanți, un japonez, un chinez şi un evreu. Proba consta în omorârea unei albine cu sabia.

Japonezul scoate sabia, deschide cutiuţa şi dă drumul la albină, dă o dată cu sabia şi albina cade în două bucăţi.

Chinezul scoate sabia, deschide cutiuţa şi dă drumul la albină, dă de două ori cu sabia şi albina cade în trei bucăţi.

Evreul scoate şi el sabia, deschide cutiuţa şi dă drumul la albină, dă de trei-patru ori cu sabia şi albina îşi continuă zborul.

Regele îl întreabă curios pe evreu:

– Cum de nu a murit albina? Eu ştiam că tu eşti cel mai bun…

Evreul îi răspunde:

– Maiestate, de la circumcizie nu se moare!

Măicuța și întâlnirea revelatorie

O măicuță pleacă din mănăstire si bântuie pe stradă.

La un moment dat întâlnește o tipa și o întreabă:

− Auzi, da’ ce lucrezi tu de ai mașina așa frumoasă?

− Nimic. Mă întâlnesc cu un neamț, îl fac să se simtă bine și mi-a dat mașina.

− Da hainele astea faine de unde le ai?

− Mă întâlnesc cu un italian, îl fac să se simtă bine și îmi dă haine.

− Da’ totuși de unde ai atâția bani?

− Mă întâlnesc cu un francez, îl fac să se simtă bine și îmi dă bani.

Măicuța se întoarce dezamăgita la mănăstire și seara merge la culcare.

Pe la 12 noaptea se aud bătăi ușoare în ușă. La care măicuța răspunde:

− Du-te de aici, părinte Ilarie, cu biscuiții tăi cu tot.